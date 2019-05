Több száz rakétát lőttek ki Gázából Izraelre

Kétszáznál több rakétát lőttek ki szombaton a Gázai-övezetből Izrael területére, többtucatnyit közülük megsemmisített a Vaskupola légvédelmi rendszer, majd válaszul izraeli harckocsik és harci repülőgépek támadásokat hajtottak végre a palesztin területet uraló Hamász radikális csoport katonai állásaira – közölték szombaton izraeli és palesztin források.

A rakétatámadások idején több, a gázai határhoz közeli városban megszólaltak a légitámadásra figyelmeztető szirénák. Az izraeli rádió híradása szerint több gázai rakéta mélyen Dél-Izrael belsejében csapódott be. Noha a vaskupola rakétavédelmi rendszer teljes gőzzel működött, és több tucat rakétát fogott be, három súlyos sebesülés történt az izraeli oldalon. Kirját Gátban egy nyolcvanéves asszonyt sebesített meg egy repesz, Askelónban egy negyvenkilenc éves férfi a végtagjain szenvedett közepesen súlyos sebesüléseket szintén rakétából származó repeszektől, s Askelónbn egy harmincöt éves férfit is közepes sebesülésekkel szállítottak kórházba, miután házát eltalálta egy lövedék.

Az izraeli légierő a tankok után harci helikoptereket is bevetett gázai célpontok ellen, s a gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint életét vesztette a harcokban egy huszonkét éves férfi, és megsebesült egy 13 éves fiú. Palesztin biztonsági források közölték, hogy izraeli harci repülőgépek egy mezőgazdasági területet vettek célba egy több emberből álló csoportot.

Ünnepre készülnek Izraelben

Aviv Kochavi vezérkari főnök rendkívüli biztonsági tanácskozást hívott össze a hadsereg tel-avivi főhadiszállásán Nadav Argamannak, a Sin Bet belbiztonsági szolgálat vezetőjének, valamint Herzl Halevinek, a déli katonai erők parancsnokának részvételével, s később Benjámin Netanjahu miniszterelnök is csatlakozott hozzájuk.

Izraelt igen kényes időpontban érte az újabb rakétatámadás, ugyanis jövő szerdán kezdődik a legfontosabb nemzeti ünnep, az emlékezés napja, majd csütörtökön az azt követő függetlenségi nap, amelyen hagyományosan rengeteg szabadtéri rendezvényt szerveznek országszerte. Ráadásul május közepén kezdődnek Tel-Avivban az eurovíziós dalfesztivál elődöntői, és egész Európából több ezer vendéget várnak, s ezért ezekben a napokban a rádió katonai szakértői szerint valószínűtlen egy olyan nagyobb izraeli ellencsapás, amely akár hosszan tartó rakétaháborúhoz vezetne az övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezettel és az Iszlám Dzsiháddal.

A szombati gázai rakétatámadások előzményeihez tartozik, hogy pénteken két izraeli katona megsebesült, négy palesztin pedig meghalt a határ menti összecsapásokban a Gázai övezetnél. A kövek parittyázásával és dobálásával indult határ menti tüntetésen palesztin mesterlövészek izraeli katonákat vettek célba, és válaszul az izraeli légierő és harckocsik támadást intéztek a Hamász állásai ellen.