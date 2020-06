Tömeges fertőzés miatt visszaállítják a járványügyi korlátozásokat egy németországi járásban

Visszaállítják a járványügyi korlátozásokat Németországban az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Gütersloh járásban egy húsüzemben történt tömeges koronavírus-fertőzés miatt – jelentette be kedden a tartomány miniszterelnöke.

Armin Laschet elmondta,

egyelőre június 30-ig állítják vissza a járvány eddigi legsúlyosabb szakaszában, a március-áprilisi időszakban megismert korlátozásokat, szükség esetén pedig tovább is. A 360 ezer lakosú járásban így legalább a hónap végéig zárva tart minden hely, ahol sokan gyűlhetnének össze. Az óvodákat és iskolákat már az előző héten bezárták.

Visszaállítják azt a szabályt is, hogy mindenki csak a vele egy háztartásban élőkkel tartózkodhat együtt a lakásán kívül. A Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozó dolgozói között eddig 1550 fertőzöttet találtak. Elkapta a vírust a járásban 24 olyan ember is, aki nincs kapcsolatban az üzemmel.

A korlátozások célja a kórokozó további terjedésének megakadályozása. Karanténra kötelezték az üzem csaknem valamennyi dolgozóját, 6400 embert, a családjukkal együtt. A szabályok betartására a járásba irányítanak három rendőrszázadot – mondta el a miniszterelnök.

A rendőrök legfőképpen a Tönnies-holdinghoz tartozó húsüzem dolgozói és a velük együtt élők kéthetes karanténkötelezettségének betartását ellenőrzik. Akár kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatnak

– emelte ki Amrin Laschet, hozzátéve, hogy igyekeznek segíteni is a többnyire közép-, vagy kelet-európai vendégmunkásoknak, a többi között tolmácsokkal.

A húsüzemi eset a legnagyobb járványkitörés egész Németországban a koronavírus-járvány első hullámának levonulása óta

– mondta a tartományi kormányfő. Meglehet, hogy az eddig regisztráltnál több fertőzött van, például a munkások családtagjai között. Ezért tömeges tesztelési programot indítanak, a járás valamennyi lakosa ingyenesen megvizsgáltathatja magát.

Armin Laschet arról is szólt, hogy a Tönnies-holding – a sertésfeldolgozás németországi piacvezetője – nagyobb együttműködési készséget is mutathatott volna a veszély elhárítását szolgáló munkában. A társaság ennél hevesebb bírálatokat is kapott. A vállalatba vetett bizalom „a nullával egyenlő” – fogalmazott például Hubertus Heil szövetségi munkaügyi miniszter egy hétfői nyilatkozatában.