Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése

Kiemelten vizsgálják az egészségügyi ellátást, a dolgozók felkészültségét az idősotthonokban

– mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján szerdán. Müller Cecília hozzátette: a honvédség folytatja az idősotthonok fertőtlenítését is.

Az operatív törzs felajánlásának köszönhetően szerdán újabb szállítmányt kapnak a szociális intézmények egyéni védőeszközökből: maszkokból és kesztyűkből

– közölte.

Az országos tisztifőorvos kiemelte: fertőtlenítették a Pesti úti idősotthont, ahol több szűrést is végeztek.

Az intézményből 284 fertőzöttről és 28 elhunytról tudnak.

Az egészségügyi intézmények országszerte növelik az ágykapacitásaikat a koronavírusos betegek fogadására, már felszabadították a férőhelyek 50 százalékát. Ténylegesen kevés helyről kellett beteget hazaküldeni, és az elbocsátás alapját kizárólag orvosszakmai döntés képezhette. Senkit nem lehet elküldeni, akit egészségkárosodás érne emiatt – hangoztatta Müller Cecília.

Az Infostart szemléje szerint Müller Cecília elmondta, hogy nincs elmozdulás a járvány korfáján:

tudjuk jól, hogy az idős állampolgárok viselik a többletkockázatot.

Bejelentette:

az 50 százalékos kórházi ágyfelszabadítás teljes körűen megtörtént, és csak kevés beteget kellett amiatt hazaküldeni, hogy ágyfelszabadításra volt szükség, mivel a kórházi ágyakat békeidőben is csak 65 százalék körüli mértékben használják ki.

Az operatív törzs felajánlásából a szociális intézményekbe milliószám juttatnak egyéni védőeszközöket, ennek most zajlik a második köre – közölte még Müller Cecília. Nyomatékosította ismét, hogy a háziorvos adott esetben online módon is kórházba tudja juttatni az általa betegnek ítélt pácienst, ez olajozottan működik. Ugyanígy „a vények felírása is könnyedén megy az online térben”.