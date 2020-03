Új módszerrel kampányol az ORFK az ittas vezetés ellen

Sikeresek az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság kommunikációs kampányai az ittas vezetés visszaszorítására, hiszen 2010 óta csökkent az ittasan okozott balesetek aránya Magyarország közútjain. Az észérvekkel szemben sokkal hatékonyabbnak bizonyultak az utóbbi évek érzelmekre ható kampányai – közölte a Heineken.

Az előző év adataihoz viszonyítva 2019-ben 0,2 százalékkal csökkent az arány országosan, ami csekélynek tűnik, de az elmúlt évek trendjét tekintve már jelentős, több mint 3 százalékos csökkenés figyelhető meg 2010-hez képest.

Az ittas vezetés tavaly az összes baleset 8,3 százalékáért volt felelős, míg ugyanez az arány 2010-ben 11,5 százalék volt.

A javuló mutatókhoz hozzájárult az a felismerés, mely szerint ezt a témát a kommunikációban érdemesebb érzelmi oldalról közelíteni, az autósok fogékonyabbak az ilyen típusú érvelésre. Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság az elmúlt években nyitott volt olyan társadalmi együttműködésekre, amelyek segítették ezt a kommunikációt.

2018-ban az ORFK-OBB együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Heineken Hungáriával az ittas vezetés megelőzésére, és olyan ismert személyiségekkel működtek együtt rendhagyó kampányaikban, mint David Coulthard, Tóth Edu humorista vagy az Intim Torna Illegál együttes. Az ORFK-OBB és a cég vezetői most együtt számoltak be az együttműködés eddigi tapasztalatairól.

Az ittasan okozott belesetek arányának mutatószámai évről-évre segítenek nekünk abban, hogy mérjük a kommunikációs stratégiánk hatékonyságát

– mondta el Óberling József rendőr ezredes, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke.

Ebből derült ki számunkra, hogy ez a téma sokkal hatékonyabban befolyásolható újszerű, az érzelmeket célzó üzenetekkel, mint észérvekkel. Bár a téma nagyon komoly, sok esetben vezet tragédiához, de érzelmek alatt nem csak a drámát kell érteni. A humor, a zene egyaránt működött a kommunikációnkban, a vállalat pedig a marketing tapasztalatát adja ehhez a munkához

– tette hozzá az ezredes.

„A Heineken globális kampánya, a ’Ha vezetsz, soha ne igyál’ akkor került meghirdetésre, amikor a vállalat szponzorként megjelent a Formula 1-es versenysorozatban” – tudtuk meg Pálfalvi Mártától, a cég vállalati kapcsolatok igazgatójától.

„Korábban is voltak felelős alkoholfogyasztást népszerűsítő kampányai cégünknek, de ezzel szintet léptünk a társadalmi felelősségvállalásban. Ez egy nagyon erős üzenet, és sikerült a Formula 1 néhány ikonikus arcát megnyerni a népszerűsítéséhez, így Sir Jackie Stewartot, David Coulthardot, vagy a legutóbbi kampányfilmben Keke és Nico Rosberget.

Nagyon örültünk neki, hogy az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság is nyitott volt az együttműködésre, hiszen együtt többet tudunk tenni azért, hogy az ittas vezetés senki biztonságát ne veszélyeztesse az utakon.”

Az ORFK-OBB ügyvezető elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy ittas állapotban nem csak gépjárművet veszélyes vezetni, de például kerékpározni is súlyos felelőtlenség. A statisztikák egyébként megyénként eltérő képet mutatnak.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Heineken 2020-ban is folytatják együttműködésüket, és bíznak abban, hogy néhány év alatt sikerül jelentős javulást elérniük az ittas vezetés visszaszorításában.