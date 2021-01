Von der Leyen: fel kell gyorsítani a koronavírus elleni oltásokat

Fel kell gyorsítani a koronavírus elleni vakcinációkat, mert kezd túlzottan eltérni a beoltottsági arány egyes uniós tagországokban

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az uniós parlament keddi, a portugál soros tanácselnökség feladatairól szóló vitában.

Az elnök elmondta, hogy véleménye szerint a legjobb döntés az volt, hogy az összes tagállam együtt lépett fel és közösen vásárolt vakcinát több gyógyszergyártótól, mivel a tagállamok saját erejükből képtelenek lettek volna szerződéséket kötni az oltóanyag gyártóktól, vagy teljesen lemaradtak volna beoltottság terén az egyes tagállamok mögött.

Az unió és az vakcinagyártó vállalatok között megkötött szerződések keretében 2,3 milliárd dózis vakcina áll majd az EU rendelkezésére, amely bőven elég lesz az egész populációnak és a szomszédos illetve partnerországoknak is.

Elmondta, hogy az EU létrehozta oltóanyag elosztó mechanizmusát abból a célból, hogy a COVAX vagy más eszközök révén ezekbe a régiókba is eljusson a vakcina. „Ez nemcsak szolidaritás, de önös érdek is, csak így tudjuk leküzdeni a vírust” – hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy az EU túl fog jutnia kezdeti nehézségeken az oltóanyagok gyártási kapacitását és logisztikát illetően. Kiemelte: a határlezárások értelmetlenek, csak az egységes piac működését ássák alá.

Antonio Costa portugál miniszterelnök, a soros tanácselnökséget képviselve ismertette elnökségi programjának fő pontjait, és felhívta a figyelmet arra, hogy a legsürgetőbb ügyek – a gazdasági helyreállítás és a járvány leküzdése mellett – továbbra is foglalkozni kell az olyan hosszú távú kihívásokkal, mint a klímaváltozás és a digitalizáció. A migrációval kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy ez továbbra is komoly probléma és „ez addig lesz így míg az emberiség a túlélésért küzd.” Így közös uniós fellépés szükséges, folytatni kell az új migrációs csomaggal kapcsolatos munkát, szem előtt tartva a legális bevándorlás lehetőségeit is – jelentette ki.

Costa beszédében hangsúlyozta: Portugália 20 év diktatúra után elfogadta a közös uniós értékeket, amikor csatlakozott az EU-hoz 1984-ben. Éppen ezért – tette hozzá – a jogállamiság elengedhetelen feltétele az unióhoz való tartozásnak, így folytani fogjuk az ennek megerősítése céljából megkezdett munkát.