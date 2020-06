Zavargások voltak Stuttgartban

Zavargások voltak szombat éjjel a németországi Stuttgart belvárosában, az órákig tartó utcai harcban több rendőr megsebesült.

A Baden-Württemberg tartományi főváros rendőrségének vasárnapi közleménye szerint az indulatok egy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt tartott igazoltatás után szabadultak el.

A kisebb csoportokba szerveződött támadók „rendkívüli agresszivitással” rontottak rá a rendőrökre, a burkolatból kiszakított utcakövekkel, építési területekről összeszedett rudakkal és egyéb tárgyakkal megrongáltak rendőrautókat is, és bezúztak kirakatokat.

#Stuttgart: Police in the German city of Stuttgart say multiple police officers have been injured during violent riots in the city centre. – SZpic.twitter.com/1jnPa1gUpb

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 21, 2020