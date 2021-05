Indul a szabadtéri szezon a Margitszigeten

Hatalmas helyzeti előnnyel kezdi a szezont a Margitszigeti Színház, hiszen az ültetett szabadtéri kulturális programok biztonságosnak mondhatók. A körülményekről és a nyári előadásokról beszélt a Figyelőnek a színház igazgatója, Bán Teodóra.

– Az idei szezon tervezését mennyiben módosította a járvány?

– Tulajdonképpen egész évben folyamatos tervezésben vagyunk. Lassan másfél éve fenn kell tartanunk a tervezés folyamatát és alkalmazkodnunk szükséges a járványkezeléshez. Most úgy tűnik, a társadalom fegyelmezett viselkedésének köszönhetően kinyithatnak a színházak, végre munkához jut sok-sok művész és azok a közreműködő szakemberek, akik a háttérben végzik a munkát, a backstage-ben, az irodákban.

– Mik most az aktuális feladatok, gőzerővel szervezik még a programokat, vagy már csak finomhangolás zajlik?

– Már ez utóbbi, illetve abban a stádiumban van a színház, amikor minden előadásnak megvan már a helye, egy-két kivétellel. A szerződéseinket 90 százalékban realizáltuk, nagyon fontos, hogy időben lekössük a művészeket, valamint megállapodjunk a partnereinkkel, a hang- és fénytechnikai szolgáltatókkal. Az időpontok nagyon fontosak voltak a művészeknek is, hiszen most ők is igyekeznek minél több munkához jutni. A nyári szezonunk gyakorlatilag teljesen készen van, június 3-ától indulunk és szeptember 20-áig lesznek előadások.

– Milyen bemutatók lesznek ebben a szezonban?

– Bővítettük a repertoárt, műfajok tekintetében kicsit tágabbra nyitottuk a kapukat. Bár tudjuk azt, hogy a Margitszigeti Színházat az adottságai elsősorban szcenírozott előadásokra – operákra, musicalekre, balettra – teszik alkalmassá, a helyszín megfelel szimfonikus zenekari és könnyűzenei koncertekre is.

– Mi a helyzet a külföldi fellépőkkel, mertek velük tervezni?

– Lesznek külföldi fellépőink, Hervé Koubi algériai származású táncos-koreográfus társulata már nem először jár a Margitszigeten, előző produkció-jukat, a Barbár éjszakák címűt nagy sikerrel fogadta két évvel ezelőtt a közönség. Az idei darab, az Odüsszeia című fehér balett a lélek tisztaságáról, az életünkben megjelenő kihívásokról szól, nagyon várjuk ezt az előadást. Se nem balett, se nem tánc, hanem egyfajta ötvözete a testkultúrának és kifejezőerőnek, ami nagyon különlegessé teszi a jelenlétüket. Meg kell még említeni Szergej Polunyin fellépését, egy nagyon különleges karizmájú táncosról, koreográfusról van szó, aki nemcsak a balettkedvelők körében ismert, hanem a kiállása is nagy visszhangot kapott bizonyos társadalmi vagy politikai témákban. Ő a Raszputyin című előadással érkezik hozzánk.

Két nagy zeneszerzőnek, Mozartnak és Verdinek van az idén évfordulója.

A Verdi-gálára érkezik hozzánk Arturo Chacón-Cruz tenor és Maria Gra-zia Schiavo szoprán énekes, mellettük Kálmándi Mihály bariton működik közre ezen az esten. Úgy szeretnénk ünnepelni Verdit, ahogy ő ezt megérdemli, igyekszünk a legszélesebb spektrumon megmutatni a fantasztikus repertoárját. A szimfonikus zenekar mellett az Operaház kórusát is sikerült megnyernünk ehhez az előadáshoz. Nagyon fontos volt számomra, hogy a zenei mellett vizuális utazásban is része legyen a közönségnek, így kivetítőn láthatják majd a Verdi életművéhez kötődő helyszíneket a velencei La Fenicétől a szentpétervári Mariinszkij operáig. Az előadáson Kocsár Balázs vezényel.

Már tizedik alkalommal a Nemzeti Filharmonikusok nyitják meg a klasszikus zenei sorozatunkat. Még Kocsis Zoltánnal kezdtük ezt az együttműködést, amely azóta is tart. Az idei Mozart-évforduló kapcsán két fiatal világsztár, a holland testvérpár, Lucas és Arthur Jussen Mozart Esz-dúr, két zongorára írt versenyművét adja elő, a Nemzeti Filharmonikusokat Kesselyák Gergely vezényli. A program második felében pedig Orff Carmina Burana című kórusművét adja elő a Nemzeti Énekkar, az Operaház gyermekkórusa a filharmonikusok kíséretével. Közben a gyerekprogramok is folyamatosan töltődnek fel, hiszen már több évtizede annak, hogy a hétvégi délelőttökön gyerekeket, családokat fogadunk ingyenes rendezvényeinken. A gyönyörű természeti környezetben egy előadás tökéletes családi program lehet.

– Nincs nyár a Margitszigeten Hungária-dalok nélkül…

– Így igaz, az idén két produkciót is láthat a közönség. Feke Pál producerként áll elő, az ő kezdeményezésére jön létre a Csókkirály című koncert a Hungária együttes legnagyobb slágereiből. Vastag Csaba, Király Viktor, Szulák Andrea, Radics Gigi, Zséda, Csonka András és Heincz Gábor Biga énekel majd, a koncertshow-t Szente Vajk rendezi. Fenyő Miklós fellépése mindig augusztus utolsó szombatjára esik, csak azt tudom mondani, hogy enélkül nincs is nyár. Olyan jó látni, ahogy táncolnak a fák között, pörögnek a szoknyák, merthogy a fiatalok is stílusosan érkeznek. Napfény jön a vihar után, Fenyő Miklós ezt a címet adta az estnek.

– Mennyire fogynak a jegyek, milyen látogatottságot remélnek?

– Egyrészt mindig a szezont megelőző év végére kihozzuk a highlightokat, kiadunk egy ajándékkártyát, amit karácsonyra meg lehet vásárolni, amely kedvezményt biztosít a jegyvásárláskor. Szép számmal fogytak a jegyeink, és folyamatosan az érdeklődés, de azt el kell ismerni, hogy nem abban a tempóban, ahogy ezt a járvány előtt megszokhattuk. A 2020-as félszezont sikerült 80 százalékos házakkal teljesíteni, míg a korábbi években 90-100 százalékos telítettséggel mentek az előadásaink. Az idén ezt nem várjuk, de talán alulról azért súroljuk. Még bátortalanok az emberek, az időjárás sem volt eddig kedvező, viszont a Margitszigeti Színház rendkívül biztonságos, a 3000 fős nézőtéren széles fotelekben foglalhatnak helyet a nézők, nincs zsúfoltság.

Jelen pillanatban védettségi kártyával lehet látogatni az előadásainkat.

A szabadtéri rendezvények most előnyt élveznek, a kőszínházak jellemzően nem nyitnak ki. A Margitsziget Budapest legnagyobb terasza, nagyon bízunk benne, hogy minden összeáll úgy, hogy mindenki megtalálja az örömét, a közönség, a művészek és minden közreműködő, így nagyon szép szezonunk lesz.

A cikk Figyelő május 27-ei számában került publikálásra.