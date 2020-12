Kitört a sakkőrület a Netflix sorozata miatt

Minden értelemben és minden fronton bankot robbantott idén a Netflix Vezércsel című sorozata. Az eredeti címén Queen’s Gambit című alkotás egy árvaházi kislány történetét meséli el, aki mentális zavarain átlépve, sakkirálynővé fejleszti magát az árvaház pincéjében. Már így is sokat elárultunk, ám azt fontos hozzátenni, hogy a Beth Harmon-t alakító Anya Taylor-Joy parádésan játszik, szinte lubickol a szerepben, s talán pont ez a legfontosabb tényezője annak, hogy még azok is lélegzetvisszafojtva nézték végig a sorozatot, akiknek egyébként a világon semmi közük nincs a sakkhoz. Ezt a sportot ugyanis nem követik tömegek, nincsenek grandiózus és látványos tv-közvetítések világbajnoki nagy döntőkről, így kevesen vannak tisztában azzal, mit is kell csinálni, ha beszorul a királynő a táblán.

A kijárási korlátozások alatt aranyat értek az új sorozatok, s a Vezércsel minden fronton bizonyította, hogy megérte piacra dobni a nézők számára leginkább szükséges időszakban. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 28 nap alatt 63 millió háztartásban izgulták végig, hogy Beth Harmonnak sikerül-e legyőzni Borgovot, a félelmetes orosz ellenfelet. A Netflix hamarjában be is jelentette, hogy ez nézettségi rekordot döntött a streaming szolgáltató történetében.

Kitört a sakkőrület

Walter Trevis 1983-ban írrta meg a Queen’s Gambit című könyvet, ám csak most hozott igazi áttörést a sakkpiacon ez a remekmű.

S hogy mi történt a világgal a Netflix robbantása után?

Az eBay tájékoztatása szerint 250 százalékkal emelkedtek a keresések a sakk-készleteket illetően.

A Goliath Games ugyanezzel kapcsolatban 170 százalékos emelkedésről adott hírt.

A „how to play chess” azaz hogyan kell sakkozni kifejezés 9 éves csúcsot döntött a Google keresések tekintetében.

A Nemzetközi Sakkszövetség úgy nyilatkozott, hogy még soha nem volt ilyen mértékű érdeklődés a világbajnokság iránt mint most, a sorozat után.

A chess.com szakportálon ötszörösére nőtt a regisztrált játékosok száma, miután piacra dobták a Vezércselt. Több mint 100 ezer új taggal bővültek.

A Queen’s Gambit című könyv 37 évvel a megjelenése után újra felkerült a The New York Times bestseller listájára.

És ha ez még nem volt elég a karácsonyi időszakra filmajánlónak, legyen elég annyi plusz infó, hogy a fimben főbb szerepet játszik az Igazából szerelem szőke kisfiúja, Sam (Thomas Brodie-Sangster), illetve a Harry Potter filmekből a gonosz mostohatesó Dudley Dursley (Harry Melling).