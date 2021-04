Nyitnak a tengerentúli mozik

A világ második legnagyobb mozihálózatát üzemeltető Cineworld a Warner Brosszal kötött egyedi megállapodást arról, hogy április első heteiben – a konkurenseket és a streamingszolgáltatókat is megelőzve – egyedül a cég mozijaiban vetíthetik a nagy reklámhadjárattal beharangozott Godzilla vs. Kong című filmet.

A kizárólagos vetítési jogok megszerzése csak az egyik stratégia, amellyel a filmszínházak üzemeltetői megpróbálják visszacsalogatni az embereket a monitorok elől a filmvásznak elé.

Szükségük is van a jegyértékesítésből származó bevételekre, hiszen a világjárvány a turizmus és a vendéglátás mellett a szórakoztatóipart sújtotta a legdrasztikusabban. A mozik forgalma 2020-ban éves bázison világszerte több mint 70 százalékkal esett vissza.

A filmszínházak üzemeltetői csütörtök óta kormányzati támogatásért is folyamodhatnak. A Joe Biden amerikai elnök nevével fémjelzett gazdasági mentőcsomagban 16 milliárd dollárt (4800 milliárd forintot) különítettek el arra, hogy a szórakoztatóipar újraindulását segítsék.

Ebből a mozikon kívül a koncerttermek, színházak, múzeumok, állatkertek és a művészeti programszervezők is részesülhetnek, feltéve, hogy 2019. január 1-jén már üzemeltek. A cégek korábbi bevételeik legfeljebb 45 százalékát, illetve maximum 10 millió dollár (3 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szövetségi kormánytól.

A kulturális vállalkozások mellett nagy bevételkiesést elkönyvelő amerikai előadóművészek támogatása kimaradt a mentőcsomagból. Pedig tavaly több száz művész jelentette be, hogy a pandémia miatt el kell halasztania vagy le kell mondania a koncertjét, turnéját. Közülük ugyan többen az interneten közvetített, élőben streamelt koncertekkel próbálták pótolni a kieső bevételeik egy részét, ám az iparág vezető kiadványa, a Pollstar szerint 2020-ban az iparág így is több mint 30 milliárd dollárnyi veszteséget szenvedett el a járványügyi korlátozások miatt. Mindezt annak ellenére, hogy a 2019 végén napvilágot látott előrejelzések szerint az iparág 12,2 milliárd dolláros rekorderedményre készült. Ehelyett az év végére 9,7 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el, nemcsak az elmaradt rendezvények, hanem a kieső kiegészítő bevételek, elmaradt szponzorok miatt is.