Nyugati művészzseni keleti rekordáron

Volt olyan év, amikor a fiatalon meghalt Basquiat képeinek nyeresége jócskán meghaladta a nemesfém-adásvétellel elérhető jövedelmet. Művei árának további emelkedésében fontos szerepe lehet a Christie’s aukciójának.

Jean-Michel Basquiat jelenleg a világ egyik legdrágább kortárs művésze, alkotásai­nak műkereskedelmi diadalmenete az elmúlt évek legfontosabb trendje. Árszintje a szakértők szerint még mindig nem érte el a csúcsot.

Képeinek további áremelkedésében fontos szerepe lehet a Christie’s március 23-i, Hongkongban megrendezendő árverésének,

ahol a Warrior (Harcos) című, 1982-ben festett ké­péért 31–41 millió dollár (240–320 millió hongkongi dollár) közötti ajánlatot várnak.

Ha a kép végső ára csak a becsérték alsó, 31 millió dolláros szintjét éri el, akkor is bekerül a tíz legdrágább Basquiat-alkotás közé. „Ez egyszerűen egy remekmű” – nyilatkozta a Harcosról Cristian Albu, a Christie’s aukciósház háború utáni és kortárs művészetek osztályának nemzetközi igazgatója.

Jean-Michel Basquiat (1960–1988) kábítószer-túladagolásban halt meg 27 évesen, de előtte összerakta a 20. század végének egyik legfontosabb életművét.

A most kalapács alá szánt alkotást 1982-ben készítette. Akrilfestékkel festette fára, majd sprayjel lefújta, a mű eddig az összes fontos Basquiat-kiállításon látható volt, legutóbb 2019-ben New Yorkban a Brant Alapítvány tárlatán szerepelt.

Az 1982. évben Basquiat számos főműnek minősített képet festett, a piac ennek az évnek a termését értékeli a legtöbbre, a tíz legdrágább Basquiat-munka közül kilenc ebben az évben készült. A Herbert Neumann gyűjteményéből származó, szintén 1982-es Flesh and Spirit című képet a Sotheby’snél 2018-ban 30,7 millió dollárért értékesítették.

A Warrior először 2005 novemberében a Sotheby’s New York-i árverésén szerepelt, és 1,8 millió dollárért cserélt gazdát.

Két évvel később, 2007 júniusában újra akcióra került, ismét a Sotheby’s-nél, de ezúttal Londonban. E rövid időszak alatt is nagyot emelkedett az ára, már 2,8 millió fontot (5,6 millió dollárt) fizettek érte. Ez az áremelkedés már akkor sem tűnt szokványosnak, ezért egy műtárgypiaci szakértő, Charlotte Burns művészettörténész összehasonlította a festmény és a korabeli aranybefektetés hasznát.

Ebből az elemzésből az derült ki, hogy 2007 nyarán a Basquiat-kép nyeresége jóval meghaladta a nemesfém-adásvétellel elérhető jövedelmet. Charlotte Burns számításai szerint aki 1998-ban, tíz évvel a művész halála után száz dollárt fektetett egy Basquiat-munkába, az 2010 júniu­sában átlagosan 655 dollárt tudott kivenni belőle.

A Harcos legutoljára 2012 júniusában bukkant fel aukción a londoni Sotheby’snél. Ekkor 8,7 millió dollárért (5,6 millió fontért) vette meg egy amerikai műgyűjtő, és most ő adta be a Christie’s hongkongi We are Warriors – The Basquiat Auction (Mind harcosok vagyunk – Basquiat-árverés) nevű eseményre.

A tragikus sorsú zseni árverési rekordja egyébként 2017 májusában a Sotheby’s New York-i árverésén született, amikor az ugyancsak 1982-es cím nélküli festményéért 110,4 millió dollárt (30,5 milliárd forint) fizetett Maezava Juszaku japán műgyűjtő, a manapság a divatiparban dolgozó egykori punkzenész.

Ezzel a festmény akkor több rekordot is megdöntött:

ez lett Basquiat legdrágább alkotása, az aukción elkelt legmagasabb árú amerikai művész, illetve fekete művész által készített mű, és az első, 1980 után készített alkotás, amelynek az ára átlépte a százmillió dolláros álomhatárt.