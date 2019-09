Több mint 40 kiadó újdonságai az őszi Margó fesztiválon

Összesen 46 kiadó mutatja be újdonságait az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron október 10. és 13. között a Várkert Bazárban – közölték a szervezők.

A fesztiválon mutatja be legújabb könyvét többek között Babarczy Eszter, Barnás Ferenc, Bartis Attila, Bödőcs Tibor, Darvasi László, Gárdos Péter, Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes, Kukorelly Endre, Láng Zsolt, Molnár T. Eszter, Nádas Péter, Nyáry Luca, Szántó T. Gábor, Szécsi Noémi és Tóth Edu is – olvasható a közlemény.

Számos neves külföldi szerzővel is találkozhatnak az irodalom kedvelői, személyesen lesz jelen a Szólíts a neveden című regényével és az Oscar-díjas filmadaptációjával világszerte ismertté vált André Aciman, Bas Rosenbrand, Jakub Plachy, Elisabeth Asbrink, Afonso Cruz, Sissel-Jo Gazan, Kim Leine és Jón Kalman Stefansson is.

Folytatódik az irodalom- és olvasásnépszerűsítő beszélgetéssorozat, a Margó Extra. Idén Kovalcsik Ildikó (Lilu), Lovasi András, Mautner Zsófi és Vitáris Iván mesél könyv- és olvasmányélményeiről a közönségnek.

Rendhagyó előadáson mutatja be Krasznahorkai László új regényét Haumann Péter és Miklós Szilveszter. A fesztivál az Ivan & The Parazollal indul és Lovasi András koncertjével zárul. A Rossz versek című film DVD-kiadásához készült novelláskötetet koncertbe ágyazott felolvasószínházzal mutatják be.

A Félnap a holnapért című konferencián a jövőt érintő legfontosabb kérdésekről lesz szó Al-Ghaoui Hesnával, Orvos-Tóth Noémivel. A MargóFakton gimnazistáknak tartanak rendhagyó irodalomórákat beszélgetésekkel, felolvasásokkal, a tanárokat pedig workshoppal várják.Ötödik alkalommal adják át a rendezvényen a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat,

amelynek nyertese a pénznyeremény mellett 10 millió forint értékű kereskedelmi és médiatámogatást kap – olvasható a közleményben.