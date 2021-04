Vett egy fesztivált a Rolling Stones magazin tulajdonosa

A Penske Media Corporation, amely tulajdonába tartozik többek között a Rolling Stones, a Billboard és a Variety magazin is, most 50 százalékos részesedést vásárolt magának a South by Southwest filmművészeti fesztiválból is – adta hírül a The Wall Street Journal.

Tavaly márciusban jelentős bevételkiesést okozott az egyik legnagyobb tengerentúli fesztivál szervezőinek, hogy a filmes rendezvényt az utolsó pillanatban lefújták a koronavírus-járvány miatt.

A szervezőknek – ahogy akkoriban sokaknak – szintén nem volt biztosításuk járvány esetére.

Múlt tavasszal az éves dolgozói létszám harmadától kellett megválniuk. Úgy kalkuláltak, hogy a kieséssel dollár millióktól esnek el, így kérdésesé vált a SXSW, vagy Southby néven is futó rendezvény sorsa.

Az idei évben virtuálisan tartották meg a filmfesztivált, azonban 2022-re már ismét megszokott, személyes hangulatával térne vissza a texasi fesztivál.

A Penske stratégiai befektetésként tekint a fesztivál felének megvásárlására.

A rendezvény 1987-es első megszervezése óta kizárólag az alapítók tulajdonában állt, így ez az első alkalom, hogy új tulajdonos kerül a gépezetbe. Annak ellenére, hogy a Penske vállalatnál lesz a részvények többsége, az üzemeltetésbe és a vezetésbe nem terveznek beleszólni – írja a portál.

Az ügylet további részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

A Southby filmművészeti fesztivált százezrek látogatták évről évre, ezzel mintegy 355 millió dollárt (10,6 milliárd forintot) pumpálva a helyi gazdaságba.