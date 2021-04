November óta négyszeresére nőtt az oltási hajlandóság

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) már 18. hete méri a lakosság oltási hajlandóságát. Míg a felmérés első hetében, a 2020. november 30-ával kezdődő héten a válaszadók kevesebb mint 15 százaléka volt biztos benne, hogy beoltatná magát, a legfrissebb adatok szerint a március 29-ével kezdődő héten már a megkérdezettek közel 58 százaléka voksolt a vakcinák mellett, az adatsorba beleszámítanak azok is, akik már megkapták legalább az első oltást – írja a KSH.

Ez utóbbi héten a válaszadók 20 százaléka volt elutasító az oltással kapcsolatban, szemben az első héten mért 36 százalékkal.

A felmérés 18. hetében az előző hetihez viszonyítva is jelentősen nőtt az oltási hajlandóság, a 17. héten a megkérdezettek 55,6 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy beoltatná-e magát. A mérés kezdetéhez (2020. november 30. – december 6.) képest közel négyszeresére emelkedett azok aránya, akik úgy gondolják, beoltatnák magukat, vagy már be is oltották őket. A bizonytalanok aránya ugyan egyre csökken, viszont továbbra is jelentős.

Az oltáshoz való hozzáállást leginkább – közel azonos arányban – a vakcina biztonságosságáról alkotott kép, valamint a járvány súlyossága, a megbetegedések, halálozások száma befolyásolja. A megkérdezettek 84 százalékát az oltással kapcsolatosan a sajtóban, médiában megjelenő hírek, 82 százalékát a kormányzati kommunikáció, 71 százalékát pedig a közösségi médiában megjelenő információk is befolyásolják.

Ugyanakkor a válaszadók fele egyáltalán nem veszi figyelembe az oltásellenes, oltásszkeptikus csoportok véleményét

– írja a KSH elemzése.

A tanulmány szerint a 64 év felettiek (85 százalék) és a felsőfokú végzettségűek (81) tervezik leginkább, hogy beoltatják magukat. A fiatalok és az alacsonyabb végzettségűek a legelutasítóbbak a vakcinákkal kapcsolatban.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint szinte biztos, hogy a brit variáns mindenkit megfertőz, akit eddig még nem oltottak be és nem esett át a fertőzésen. A rektor szerint, ha ezt a nagyon fontos üzenetet sikerül megértetni a lakossággal, és minél többen választják a védőoltást, akkor a nyájimmunitás hamar kialakulhat. Véleménye szerint nagyjából ötmillió oltás kell ahhoz, hogy biztosítva legyen a nyájimmunitás Magyarországon.