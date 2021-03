Húsvét utáni nyitásra készül a közoktatás

A jelenlegi tervek szerint április 7-én indulna újra a tantermi oktatás az általános iskolákban, illetve ekkor térhetnének vissza a kisebb gyermekek az óvodákba. „A cél az, hogy minél előbb véget érhessenek az oktatásban is a korlátozások” – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hozzátette:

ez a jóslás kategóriája, de úgy készülünk, hogy húsvét után nyissunk. Ha a járványhelyzet indokolja, akkor készek vagyunk ezen tolni, de ha a számok javuló tendenciát mutatnak, akkor mielőbb szeretnénk újranyitni a közintézményeket.

A középiskolások november eleje óta digitális tanrendben tanulnak, az államtitkár azt reméli, hogy náluk is minél hamarabb vissza lehet állni a jelenléti oktatásra. Úgy fogalmazott, hogy három hét vagy egy hónap múlva olyan kedvező helyzet lehet, hogy mindenki visszatérhet, de előfordulhat, hogy ütemezett visszatérés lesz az oktatási intézményekbe.

Beszélt arról is, hogy ellentétben a tavaly tavaszi korlátozásokkal, ezúttal nincsenek kitiltva a diákok és a pedagógusok az iskolákból, ha szükséges egyes tanulók behívása, akkor ez nem lehetetlen, a pedagógusok is oktathatnak az iskolai épületből. Az érettségire készülőknek szervezhető kiscsoportos felkészítő, ezzel élnek is az intézmények.

Az óvodákban 15 ezer, az iskolákban 4-5000 fő él az ügyelet adta lehetőséggel, ez a teljes létszám öt százaléka az óvodákban, egy százalék alatti az iskolákban, ezért nem hordoz jelentős járványügyi kockázatot.

Az érettségikkel kapcsolatban megjegyezte,

a diákok úgy készüljenek, hogy május első napjaiban az írásbeli biztosan lesz, és úgy készülünk, hogy a szóbeliket is a hagyományos módon megtartjuk

– mondta a államtitkár, és érvként említette, hogy tavaly tavasszal a sokkal bizonytalanabb helyzetben is az írásbeli megszervezése megvalósítható volt, ősszel pedig harmincezren szóbeliztek le. Mindenféle forgatókönyvre fel vannak készülve, de a diákok többsége érettségizni akar – tette hozzá.