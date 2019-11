Ismét előre lépett a Semmelweis Egyetem egy neves felsőoktatási rangsorban

Az idei évben is a Semmelweis Egyetem érte el a legjobb helyezést a hazai felsőoktatási intézmények közül a Times Higher Education most kiadott szakegyetemi rangsorának orvos- és egészségtudományi kategóriájában. Az egyetem a múlt évhez hasonlóan most is a 301-400. helyezés közötti intervallumban helyezkedik el, ám ezen belül – az indikátorok elemzése alapján – 61 helyezést lépett előre. A Semmelweis Egyetem az élettudományok kategóriában is a világ 400 legjobb egyeteme között szerepel.