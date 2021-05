Katolikus campus a város szövetében

Józsefváros lehet Budapest egyetemi központja, hiszen hamarosan a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) campusa ide, a Magyar Rádió volt épületegyüttesébe költözik.

„Az új egyetemi campus a XXI. század igényei szerint tervezett infrastruktúrával és térhasználattal várja majd az oktatókat, valamint a hallgatókat. A beruházás azonban nem csupán épületek átalakítását jelenti, hanem egyben jelentős városfejlesztés is” – olvasható a Pázmány Péter Katolikus Egyetem honlapján az invesztícióról. A Figyelő legújabb számában publikált írás szerint még messze vagyunk az átadástól, egyelőre a tervezés szakasza kezdődött el.

Döntés Piliscsabáról

A Piliscsabán addigra részben elkészült épületekbe 1994-ben kezdett kiköltözni a rendszerváltozás után újraalapított PPKE bölcsészkara. A főépületet, a dőlt kupolás Stephaneumot a 2011-ben elhunyt Makovecz Imre építész tervezte.

Az organikus stílusú létesítményben a mára elavult energetikai megoldások miatt a fenntartónak gondot okozott az aránytalanul magas rezsi- és karbantartási költség. A hallgatók és az oktatók ingázása sem tett jót az intézménynek. Ezek az okok is szerepet játszottak abban, hogy már évekkel ezelőtt megkezdődött a lobbizás a változtatásért, amely végül sikerrel járt.

A magyar állam egy 2018-as döntéssel a Pázmány földrajzi széttagoltságának a megszüntetését támogatta; az egyetem korábban több képzési helyszínen – Budapesten, Piliscsabán, Esztergomban – volt kénytelen ellátni az oktatási feladatait. Ez a széttöredezettség egyértelműen hátráltatta az intézmény hatékonyságát és fejlesztését. A cél érdekében három éve született az első kormányhatározat az egyetem által a budapesti Palotanegyedben található ingatlanok hasznosításáról. Tavaly, a XVI. törvényben részletesen rögzítették az ingatlancserét, az ingyenes átadást a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának. Egyébként korábban más tervek tűntek „befutónak”: eredetileg a Nemzeti Múzeum terjeszkedett volna „hátrafelé”, a Palotanegyedbe.

Modern központ

Az állam a piliscsabai ingatlanért cserébe a Magyar Rádió VIII. kerületi Palotanegyedben található egykori épületegyüttesét ajánlotta fel a püspöki konferenciának. Ez tulajdonképpen a Nemzeti Múzeum mögötti városrész: a Pollack Mihály tér 4–6. (a volt Esterházy-palota), a Pollack Mihály tér 8. és 10. (a volt Károlyi-palota), a Bródy Sándor utca 5–7., továbbá a Szentkirályi utca 25/A, 25/B és 27. szám alatti ingatlanokról van szó. Az épületek a közös hátsó udvaruk révén lényegében összetartozó építménnyé alakultak az elmúlt évtizedek folyamán. Egyébként a közeli Szentkirályi utca 26–30. szám alatt található a Pázmány jelenlegi központi épülete, ahol a jog- és államtudományi kar működik. Néhány száz méterrel odébb, a Mikszáth téren van a bölcsészet- és társadalomtudományi kar épülete.

Az új campus kialakításáért a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. a felelős, együttműködve az egyetemmel és a fenntartó püspöki konferenciával. A tervek szerint egy igazi, XXI. századi, modern campus jöhet létre. Egyértelmű cél, hogy az univerzitás szervesen illeszkedjen a város szövetébe. Ezért azt tervezik, hogy a belső kert, az étterem, a sportpálya nyitott lesz a budapestiek számára, nem zárványt szeretnének létrehozni. Forrásaink elmondták: a legújabb elképzelések szerint az egyetem szakkollégiuma is ideköltözhet.

A helyszín kiválóan megközelíthető

gyalogosan, kerékpárral és tömegközlekedéssel a belvárosi közlekedési csomópontok közelsége (Kálvin tér, Múzeum körút, Astoria, Nagykörút) révén. Ez és a környező, szűkös utcák leterheltsége az oka, hogy nem az autós, hanem a kerékpár-parkolóhelyek kialakítására törekednek majd. A campus tehát ebben is „környezetbarát” lesz. Több külföldi – európai, észak- és dél-amerikai – egyetemfejlesztési koncepciót elemeznek, ezek a belvárosi bővítésük miatt mintaként szolgálhatnak a Pázmány számára is. Természetesen az oktatási infrastruktúra kialakítása az elsődleges: egyetemi könyvtárra, olvasótermekre, laborokra, informatikai és műszaki kutatóközpontok létesítésére is szükség lesz. Kifejezett cél, hogy olyan terek és épületek jöjjenek létre, amelyek megalapozzák a fenntartható és minőségi egyetemi képzés kiszolgálását, de megőrzik a műemlékek és a hely szellemét, méltóságát.

A tervezési, előkészületi munkálatokra, hatástanulmány-készítésre, a tervpályázat lebonyolítására, településrendezési eszközök, vázlatterv, engedélyezési dokumentáció készítésére, továbbá az engedélyeztetés lefolytatására és a kivitelezési dokumentációra egy tavalyi kormányhatározat összesen 8,924 milliárd forintot biztosított (ez többéves folyamat – a szerk.). Az előkészítési tervnek 2023 júniusáig kell elkészülnie. Tavaly a Figyelő megírta, hogy az egykori rádió bázisán megtalálható MTVA Hangarchívumának a költöztetésére mintegy másfél milliárdot szánnak. A legendás 22-es stúdiónak az épületegyüttesen belüli kiváltására, átköltöztetésére az előkészítés folyamán különös figyelmet kell fordítani, törekedve „a kiemelkedő akusztikai tulajdonságok megőrzésére”.

Bontás és építés

Az egyetem honlapján olvasható tervek szerint az új Pázmány Budapest Campus kialakításának első látványos eleme a Szentkirályi utca 26. és a Bródy Sándor utca 15. szám közötti, L alakú területen kialakítandó új oktatási épületegyüttes létrehozása lesz. Az előbbi szám alatt jelenleg meglévő épületek egy részének elbontásával egy kedvezőbben és oktatási célra hatékonyabban kihasználható tér jön létre. A projekt tervezésekor a közvetlen környezet adottságainak, műemléki értékeinek a védelme egyaránt kiemelt szempont volt. Azt is megtudhatjuk a honlapról, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat Tervtanácsa a 2020 augusztusában bemutatott építészeti tervet támogatta, azt városképi szempontból kiválónak minősítette.

Az azóta eltelt időszakban az engedélyezési terv benyújtása is megtörtént.

Szakértők egyöntetűen állítják, hogy a campus Palotanegyedbe költözése jó hatással lesz az egész környékre, megugranak majd az ingatlanárak, és a rendezett, parkosított, felújított épületegyüttes sokkal vonzóbbá teszi a belváros ezen részét ingatlanpiaci szempontból is. Ezzel a fejlesztéssel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központjának elmúlt években lebonyolított beruházásával a VIII. kerület a főváros egyetemi központjává válik.

És mi lesz az egykori piliscsabai épületegyüttessel?

Az állam azt 2021 elején már birtokba is vette: itt alakítják ki a kormány által létrehozott Makovecz Campus Alapítvány központját – ez közérdekű alapítványként kulturális, képzési, kutatási és tehetséggondozási feladatokat vállal majd át az államtól.