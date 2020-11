Kedvezményesen használhatják a SHARE NOW autóit a budapesti tanárok

Akár 50 percnyi ingyenes utazás is kijön abból a négyezer forintból, amelyet leautózható kredit formájában ír jóvá a budapesti tanároknak a SHARE Now. A 270, rendszeresen fertőtlenített járműből álló flottát üzemeltető autómegosztó cég levélben értesítette a lépésről a Pedagógusok Szakszervezetét.

A kötelező elvárásokon (nagykorúság, érvényes és legalább egy éves jogosítvány, érvényes e-mailcím és okostelefon, rajta a letöltött SHARE NOW applikáció) túl mindössze elektronikus levélben történő regisztrációt kér a novemberben induló pedagóguskedvezmény érvényesítéséhez a SHARE NOW. Az autómegosztó cég ezt követően 4000 forintot ír jóvá fejenként kredit formájában a sikeresen jelentkező budapesti pedagógusoknak, akik akár 50 percnyi ingyenes autózásra is fordíthatják ezt az összeget.

A városi mobilitás a járványhelyzet rosszabbra fordulásával sem szorul teljesen háttérbe: mindig lesznek olyan helyzetek, amelyekben a városi közlekedésre kell támaszkodunk, és ez fokozottan érvényes a tanárokra, akiknek jó része továbbra is bejár a munkahelyére

– állítja Buday Bence, a SHARE NOW magyarországi ügyvezető igazgatója. Hozzáteszi: a cég felajánlása nem képes ugyan minden igényt kielégíteni, azonban egy fokkal könnyebbé és jóval biztonságosabbá teszi a helyváltoztatást, ezért a lehetőségről levélben informálták a Pedagógusok Szakszervezetének elnökségi tagjait.

A felhasználók biztonságára kiemelten ügyelő SHARE NOW rendszeresen fertőtleníti az autókat, amelyekben a kézfertőtlenítő is része az alapfelszereltségnek.

Az autómegosztó cég arra biztatja ügyfeleit, hogy vezetés közben is hordjanak maszkot, saját egészségük megóvása és a mások biztonsága érdekében. A 270 járműből álló flotta autóival mérsékelhető a fizikai kontaktusok száma, ha pedig elektromos meghajtású gépkocsit választunk, azzal a károsanyagkibocsátást is csökkenthetjük.