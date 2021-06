Nyelvvizsgamentességről egyeztetett a HÖOK

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) azt kéri a kormánytól, hogy a diplomaátvételhez szükséges nyelvvizsga-követelményt függessze fel a 2021. augusztus 31-ig záróvizsgázók, beleértve a 2020-as 2021-es tanév keresztfélévében végzett hallgatók számára is – közölte Budai Marcell, a HÖOK sajtófőnöke.

Kiemelte, hogy hétfőn Schanda Tamás innovációs és technológiai miniszterhelyettessel, valamint Rácz Zsófia és Hankó Balázs helyettes államtitkárokkal személyesen egyeztetett a HÖOK vezetősége. A hallgatói érdekképviselet szerint

a nyelvvizsga-követelmény idei elengedése akár 20-25 ezer olyan fiatal számára biztosítaná a diplomaátvételt, akik szakmai tudásukról a záróvizsgákon már tanúbizonyságot tettek.

A most diplomázók között jelentős arányban vannak pedagógusok, egészségügyi és agrár szakemberek is, akikre jelenleg nagy szüksége lenne a magyar társadalomnak, az oktatási rendszernek és a gazdaságnak egyaránt.

Mindannyiunk érdeke, hogy minél több diplomás fiatal legyen, ahogy az is, hogy a magyar fiatalok készségszinten beszéljenek idegen nyelveket

– hangsúlyozta a HÖOK sajtófőnöke.

A HÖOK szerint közösen kell tennünk azért, hogy a hallgatók nyelvtudása a jövőben javuljon, és minél fiatalabb korban, gond nélkül le tudjanak tenni egy középfokú nyelvvizsgát. A járványidőszak az egyetemisták számára is soha nem látott kihívásokat jelentett, hiszen az online tanórák mellett távolléti formában kellett vizsgázni, ráadásul jelenléti nyelvoktatásban sem tudtak részt venni a fiatalok lassan másfél éve.

A számok is azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány túl nagy akadályokat gördített eléjük: sokan azért nem tudtak nyelvvizsgát szerezni, mert a vizsgaidőpontokat a korlátozások miatt le kellett mondani. Ez főleg a szaknyelvi, de sok nyelvből az általános vizsgákat is érintette. Ráadásul ezen időszak nemcsak a most nyáron végzőket, hanem a keresztfélévben, vagyis februárban abszolváltak diplomaszerzését is megnehezítette.

A HÖOK napi szinten rengeteg visszajelzést kap, hiszen lassan már a szóbeli záróvizsgáknak is vége, és a végzős hallgatók nem tudják, mire számíthatnak. A döntés sürgősségét továbbá az is indokolja, hogy azon hallgatók, akik szeretnének mesterszakon továbbtanulni, július 8-ig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat a felvi.hu rendszerében.