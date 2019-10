Brit kormányforrás: London nem készül új megállapodási javaslattal

Brit kormányforrás szerint London nem készít új javaslatot a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről, ha a jelenlegi brit javaslatokról nem sikerül egyezségre jutni. A Downing Street tájékoztatása szerint Angela Merkel német kancellár kedden telefonon közölte Boris Johnson brit miniszterelnökkel, hogy a mostani brit javaslatcsomag alapján „rendkívül valószínűtlennek” tartja a megállapodást.

A The Spectator című, a kormányzó brit Konzervatív Párthoz közelálló heti politikai folyóirat online kiadása kedden ismertette egy meg nem nevezett kormányzati illetékes helyzetértékelését, amely szerint viszont ha Johnson minap beterjesztett megállapodási javaslatcsomagja „kimúlik a következő néhány napban”, London nem tesz kísérletet az indítvány újjáélesztésére.

A kormányzati illetékes a folyóiratnak eljuttatott terjedelmes, hivatalosan nem cáfolt fejtegetésében leszögezi azt is, hogy a brit kormány a jogi tanácsadóktól kapott szakvélemények alapján „mindenféle módon” meg tudja akadályozni az október 31-én esedékes kilépés halasztását, és úgy fogja tekinteni, hogy a halasztást támogató EU-tagországok „ellenséges módon” beavatkoznak a brit belpolitikába.

A kormányforrás szerint – aki a The Daily Telegraph című, a The Spectatort is gondozó kiadói csoporthoz tartozó konzervatív brit napilap véleménye szerint nem más, mint Dominic Cummings, Johnson befolyásos és rendkívül EU-szkeptikus főtanácsadója – a halasztást ellenző EU-országok viszont „a sor elejére” állhatnak a jövőbeni együttműködésről szóló tárgyalásokon.