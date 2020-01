Donald Trump fenyegetőzött, majd törölte bejegyzését

A mikroblogban az elnök úgy fogalmazott: „a Sunyi Adam Schiff korrupt politikus, és valószínűleg nagyon beteg ember is. Még megfizeti az árát annak, amit tett”.

Trump egyébként később törölte a bejegyzést, de az internet nem felejt:

Trump deleted this tweet threatening Adam Schiff.

Doing so violates The Presidential Records Act.

One tweet, two felonies. pic.twitter.com/pEpPj4rsE7

