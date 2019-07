Irán megmentené az atomalkut, hogy ő is megmeneküljön

Újabb nemzetközi tanácskozást tartanak július 28-án Bécsben a 2015-ben megkötött iráni atomalku még részes államai, hogy megkíséreljék megmenteni a megállapodás teljes összeomlását – jelentette be kedden az iráni külügyminisztérium.

Az atomalku értelmében Irán vállalta nukleáris programjának korlátozását az ellene érvényben levő nemzetközi szankciók feloldásáért cserébe. Az Egyesült Államok azonban tavaly májusban felmondta az Irán és az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja (Kína, Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország, Egyesült Államok), valamint Németország között Bécsben megkötött megállapodást, és újból bevezette a szankciókat Teherán ellen. Erre válaszul azóta már Irán sem tartja magát a megállapodásban rögzített valamennyi kötelezettségvállalásához:

májusban bejelentette, hogy nem tartja be az alacsonyan dúsított uránkészletnek és a nehézvízkészletnek az egyezmény által engedélyezett szintjét, majd július 8-án azt is közölte, hogy a megengedett szint felett, 4,5 százalékosra dúsít uránt.

A perzsa állam arra igyekszik rávenni az atomalku részes államait, elsősorban az európaiakat, hogy tegyenek hatékony lépéseket az iráni érdekek garantálására, és segítsenek Teheránnak megkerülni az amerikai embargót azzal, hogy lehetővé teszik számára, hogy olaját eladhassa külföldi országoknak.

Haszan Róháni iráni elnök hétfő este az iraki külügyminiszterrel folytatott tanácskozásán azt hangsúlyozta, hogy a történelem során Irán mindig is a szabad és biztonságos hajózás első számú védelmezője volt a Perzsa-öbölben, a Hormuzi-szorosban és az Ománi-öbölben, és ez a jövőben is így marad – tudatta az iráni kormány közleményben. Róháni azt is hozzátette, hogy a régió problémáit a térségbeli országok együttműködése és párbeszéde révén kell megoldani.

Az utóbbi hónapokban fokozódott a feszültség a térségben, miután több hajót is támadás ért a Perzsa-öbölben. Az akciók miatt az Egyesült Államok Iránt vádolta, a teheráni kormány viszont tagadta, hogy felelős lenne a támadásokért.

Jeremy Hunt brit külügyminiszter hétfőn bejelentette, hogy London európai irányítású tengerhajózás-védelmi egység létrehozását kezdeményezi, válaszul arra, hogy az iráni Forradalmi Gárda a múlt héten lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Teherán egyelőre nem reagált a brit felvetésre.