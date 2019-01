Macedóniai névvita: megkapta a bizalmat a görög kormány

Nagyon szűk többséggel bizalmat kapott a görög kormány a parlamentben a Macedóniával kapcsolatos névvita rendezéséről szóló szavazáson szerda este.

Alekszisz Ciprasz kormánya 300-ból 151 szavazatot kapott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet a macedón kabinettel kötött tavaly. A kormány ellen 148-an szavaztak.

Szkopjéban már elfogadták a megállapodást, amelynek értelmében a volt jugoszláv tagállamot Észak-Macedóniának (Észak-Macedóniai Köztársaság) fogják nevezni.

Ciprasz maga kezdeményezett bizalmi szavazást, miután a két ország közötti névvitát rendezni hivatott megállapodás ellen tiltakozva a jobboldali Panosz Kammenosz eddigi védelmi miniszter vezette Független Görögök (ANEL) kilépett a kormányból. A miniszterelnök vezette Radikális Baloldal (Sziriza) 145 mandátummal rendelkezik a 300 fős parlamentben, de kapott most hat külső támogató szavazatot. A kormányt támogatta egy független képviselő és az ANEL négy képviselője is – annak ellenére, hogy a párt kilépett a kormányból –, valamint támogatta az ellenzékben lévő, Folyó (To Potami) nevű balközép centrista párt egyik képviselője is pártja álláspontjával szakítva.

Ciprasz kormányának mandátuma októberben jár le.

Görögország északi térségét Makedóniának hívják, és Athén szkopjei területi követelésektől tartott, ha a szomszédos országot Macedónia néven ismerik el nemzetközileg. A vitát 27 év után rendezték a kormányok.

Ciprasz még a bizalmi szavazás kezdeményezésekor bejelentette, hogy ha kormánya megkapja a bizalmat, akkor utána hamarosan szavazásra bocsátja a parlamentben a Macedónia névváltoztatásáról szóló megállapodás ratifikálását. Ez hétfőn várható. Elemzők szerint a parlamenti ratifikálás esélye még kisebb, mint azé volt, hogy Ciprasznak megszavazzák a bizalmat. A megállapodás ellenzői vasárnapra tüntetést terveznek Athénba.