Orbán Viktor: „A mi fiataljaink a mi aranytartalékunk”

Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Hungexpón, a XII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.

„A mi fiataljaink a mi aranytartalékunk. Aki elereszti a fiataljait, az elveszíti a jövőjét. Márpedig Magyarország meg akarja nyerni a jövőt, ehhez pedig szükség lesz rátok” – fogalmazott a kormányfő a diákok előtt, akiknek azt is mondta: külföldön eltölteni valamennyi időt, tanulni, dolgozni mindig hasznos és jó dolog, de előbb-utóbb vissza kell térni, mert „a ti jövőtök nem ott, hanem itt vár rátok”. Hozzátette:

Magyarország jövője a mai fiatalok döntéseiből áll össze, amilyen szakmát, pályát, életet, jövőt választanak maguknak, olyan lesz az ország.

A miniszterelnök kifejtette: a világban kíméletlen verseny indult a tehetséges, jól képzett és dolgozni akaró fiatalokért, a kiváló, versenyképes és szakképzett magyar fiatalokért sorban állnak a nyugati országok. Magyarországnak azonban szüksége van minden fiataljára – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy Magyarországon a fiatalok versenyképes szakmát kaphatnak. Szólt a technikumi rendszer visszatéréséről, amely megnyithatja az egyetemek kapuit a fiatalok előtt, ha a szakma megszerzése után még akarnak tanulni.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarországon beindult és magas fordulatszámon működik a gazdaság, az ország gyarapodik, fejlődik, egyre jobban teljesít. Így Magyarország – ahol a bérek is lendületesen nőnek – jól fizető munkahelyeket ajánl a főváros mellett vidéken is, a nemzetközi nagyvállalatok ezrével hozzák létre a munkahelyeket, és a magyar vállalkozások is egyre erősebbek, ők szintén tárt karokkal várják a fiatalokat.

Azt is kiemelte, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, „itt nincsenek migránsok és nincsenek terrorcselekmények, ellenben van munka, otthon és biztonság”.

Megjegyezte továbbá, hogy az állam készen áll segíteni a fiataloknak az otthonteremtésben és a családalapításban.

Orbán Viktor szavai szerint minden esély megvan arra, hogy 2030-ra az Európai Unió öt legjobb országa közé kerüljünk, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.

A kormányfő végül a tanárokhoz szólt, elismerését fejezte ki a magyar fiatalokért végzett áldozatos munkájukért, és arra kérte őket, neveljenek újabb és újabb hazaszerető és tettre kész fiatalokat Magyarországnak.

A csütörtökig tartó Szakma Sztár Fesztivál a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), valamint a VI. SkillsHungary nemzeti döntőjének színhelye.