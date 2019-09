Trump lemondatta a nemzetbiztonsági tanácsadóját

Donald Trump amerikai elnök kérésére kedden lemondott John Bolton, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója – jelentette a Fox televízió és több más amerikai médium. Mindezt Donald Trump amerikai elnök egyik Twitter-bejegyzésében is közölte.

– írta mikroblogjában az amerikai elnök helyi idő szerint kedden délelőtt.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. szeptember 10.