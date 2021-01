Állami tulajdonba kerül a szombathelyi stadion

Szabadulni akart a Haladás Sportkomplexum üzemeltetésének terhétől a szombathelyi önkormányzat, s a péntek este megjelent kormányhatározat szerint el is hárultak az akadályok: átveszi az állam a létesítményt, tulajdonosi joggyakorlóként a Nemzeti Sportközpontokat bízva meg.

A szombathelyi önkormányzattól állami tulajdonba kerül a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. – derült ki a Magyar Közlönyben péntek este megjelent kormányhatározatból. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt határozat a 2004. évi sporttörvényre hivatkozva azzal indokolja a lépést, hogy az eddig 100 százalékos városi tulajdont képző társaság ingyenes átvételével az állam elősegíti, hogy a helyi önkormányzat elláthassa a jogszabályban meghatározott közfeladatait. A létesítmény a nagy múltú helyi labdarúgócsapat, a Szombathelyi Haladás otthona, amelyet a korábbi Rohonci úti stadion lebontását követően építettek.

A 2017-ben átadott futballaréna 8903 férőhelyes, építésének költsége 15,6 milliárd forintra rúgott, a kivitelező pedig a ZÁÉV Építőipari Kft. volt.

A kormányhatározat egyúttal Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatául adta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. február 10-ig gondoskodjon a Haladás Sportkomplexum jogi, pénzügyi és adóátvilágításáról, valamint piaci értékének megállapításáról. Az átvilágítást követően a miniszternek az MNV-n keresztül február 28-ig kell az ingyenes állami tulajdonba vételt lebonyolítania, tulajdonosi joggyakorlóként kijelölve a Nemzeti Sportközpontokat. Az átvilágítás végrehajtásához 30 millió forintot biztosítanak.

Nemény András szombathelyi polgármester a Hende Csaba országgyűlési képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatóján már december 2-án bejelentette, hogy a helyi önkormányzat átadná a Haladás Sportkomplexum üzemeltetését, működtetését a magyar államnak. Erre a lépésre azért szánták el magukat, mert a város csakúgy mint a többi önkormányzat nehéz helyzetben van. Ugyanakkor hozzátette: fontosak számukra a sportlétesítményt használó sportegyesületek – a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület és a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft -, amelyekkel a teljes körű elszámolásokról és támogatásokról már egyeztettek, és minden érintett érdekeinek figyelembe vételével kívánnak tiszta helyzetet teremteni. Arra is kitértek azonban, hogy ezzel együtt sem lehet cél, hogy a város költségvetéséből aránytalanul sok pénzt fordítsanak a létesítmény üzemeltetésére és fenntartására.

A városvezető azt javasolta, hogy a terület, amelyen a sportkomplexum áll, maradjon az önkormányzat tulajdonában, az pedig ingyenesen adja át üzletrészét a létesítményt működtető nonprofit gazdasági társaságban. A friss kormányhatározatban foglaltak megfelelnek ennek a javaslatnak. Hende Csaba viszont arra is kitért, hogy a MÁV tulajdonában lévő területet az állam ingyenesen adta az önkormányzatnak, a sportlétesítményt is tisztán költségvetési forrásból finanszírozták, a város pedig nemzetközi díjakkal elismert épületekkel gazdagodott.

A korábbi honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az elmúlt két évben az állam 300-300 millió forinttal támogatta a létesítményüzemeltetést, így arra ebben az időszakban az önkormányzatnak nem kellett költenie. Ezzel együtt Hende már akkor megelőlegezte, hogy az állami tulajdonba adás jó a százéves Haladás Sportegyesület több mint ezer sportolójának, jó a városnak, és érdekében áll az államnak is, hiszen továbbra is fontos célja a kormány politikájának az egészség megőrzése és az is, hogy a sportolni vágyók számára lehetőségeket nyújtson a sportolásra.