Elhunyt a Boston Celtics legendája

Elhunyt az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Boston Celtics legendás játékosa és edzője, KC Jones.

A néhány éve Alzheimer-kórban szenvedő kosaras 88 éves volt.

The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.

Full statement: https://t.co/rPoO80yZFd pic.twitter.com/QxwcpjI0rj

— Boston Celtics (@celtics) December 25, 2020