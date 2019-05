Gádorfalvi ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon

Gádorfalvi Áron ezüstérmet nyert a Csehországban rendezett Raceboard szörf Európa-bajnokságon.

A 13 futamból álló verseny honlapja szerint a hatszoros olimpikont csak a korábbi világbajnok portugál Joao Rodrigues tudta megelőzni az abszolút kategóriában.

A juniorok között Jancsó Benedek révén ugyancsak magyar ezüstérem született.

A szakág világbajnokságát jövőre Balatonfüreden rendezik.

A Raceboard olyan versenyszörf, amely sverttel (uszony) is rendelkezik, hossza 3-4 méter, a legnagyobb vitorla férfiaknál 9,5, a nőknél 8,5 négyzetméteres. A Raceboard osztályba beletartozik a jelenlegi és a korábbi olimpiai osztály is, így RSX olimpiai felszereléssel is lehet indulni.