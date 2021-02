Görbicz Anita lesz a győriek sportigazgatója

A következő idénytől a Győri Audi ETO KC sportigazgatója lesz Görbicz Anita, a klub világklasszis kézilabdázója, aki a szezon végén befejezi játékospályafutását – írja a sportklub honlapján.

Idén nyáron meghatározó pillanat érkezik el a Győri Audi ETO KC és magyar női kézilabdázás életében. Befejezi aktív játékoskarrierjét Görbicz Anita. A kivételes játékos nem csak a győri klub és a magyar kézilabdázás legendája, de külföldön is kevés hozzá fogható ikon található.

A játékos nem szakad el az ETO-családtól, hiszen egy új szerepben számít rá a klubvezetés.

Nem búcsúztatni szeretnénk Görbicz Anitát, hiszen messze van még az idei szezon vége. De nem lehet elmenni szó nélkül azon sok-sok rekord mellett, amit egymaga tart. Csak a Győri Audi ETO KC csapatában szerepelt pályafutása során. Ő játszotta a legtöbb meccset a klub történetében, övé a legtöbb szerzett gól a klubban, ráadásul a Bajnokok Ligájában is számtalan rekordot tart – írják.

Azt korábban eldöntöttem, hogy ez lesz az utolsó szezonom játékosként

– mondta Görbicz Anita

Biztos furcsa lesz végleg abbahagyni a játékot, de mindennek eljön az ideje. Nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak. Voltak komoly kérőim, de én soha sem tudtam elképzelni, hogy máshol játsszak. Amikor a karrierem végéről volt szó Dr. Bartha Csaba elnök úr elmondta, nem kérdés, hogy számítanak rám a pályán kívül is, ami egyrészt nagyon jól esett, másrészt egybecseng az én elképzeléseimmel is. Az idei szezonban már belekóstolhattam picit egy új szerepkörbe, játékosként és edzőként is számolnak velem Győrben. De döntést kellett hoznom, hogy nyártól melyik úton indulok tovább – fejtette ki Görbicz.