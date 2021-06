Kiderülhet, hányan lehetnek a lelátókon Tokióban

Minden jel szerint korlátozott számban engedélyezik a japánoknak, hogy a helyszínen tekintsék meg a tokiói olimpia eseményeit, amelyekről a szervezők márciusban kitiltották a külföldi szurkolókat a koronavírus-járvány miatt.

A Kyodo úgy tudja, hogy tízezerben akarják a szervezők maximálni az egyes színhelyekre, így a stadionokba beengedhető hazai nézők számát. A japán hírügynökség szerint rövidesen megszületik a hivatalos döntés az ügyben.

A tavalyról idénre halasztott nyári olimpiát július 23. és augusztus 8. között rendezik meg. A koronavírus-járvány, és a lassú oltási kampány miatt azonban most is szigorú korlátozások vannak érvényben az országban, ami a japán gazdasági teljesítményen is nyomot hagyott.