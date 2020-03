Nézők nélkül fociznak az európai kupaporondon

A világszerte terjedő koronavírus járvány kitörése óta egyre több sporteseményt halasztanak el, így a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágó mérkőzéseinek is egy részét zárt kapuk mögött fogják játszani. Szerdán a PSG-Dortmund csapatait ez a látvány fogadhatja majd:

Paris St-Germain's Champions League last-16 match against Borussia Dortmund on Wednesday will be played behind closed doors because of Coronavirus#psgdortmund #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/S9VdEGGQ99

— Vbetnow (@VBetNow1) March 10, 2020