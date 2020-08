Bejrút a robbanás után most vízhiánnyal küzd

Három héttel a robbanások után még most is 300 ezer bejrúti lakos szenved a biztonságos ivóvíz és a higiéniai szolgáltatások hiánya miatt az UNICEF mai jelentése szerint. A robbanások súlyos gondokat okoztak a már amúgy is bizonytalan bejrúti ivóvízellátásban. Becslések szerint az érintett területen

130 épületet teljesen leválasztott a robbanás a fő vízhálózatról, több mint 500 lakott épület vízrendszere pedig megrongálódott.

„A COVID-19 esetek folyamatos növekedése miatt most fontosabb mint valaha, hogy biztonságos vízhez juttassuk azokat családokat, akiknek az életét a robbanás teljesen felforgatt” – mondta Yukie Mokuo, az UNICEF libanoni képviselője. „Ha a közösségek nem férnek hozzá ehhez a kritikus szükséglethez, akkor a szennyezett víz által terjedő betegségek, valamint a koronavírus terjedésének kockázata is gyorsan emelkedhet” – tette hozzá.

Mivel sok családnál nincs működő vízvezeték-kapcsolat, az érintett környékeken sok háztartás kényszerül palackozott víz vásárlására, ami miatt az árak szintén emelkednek. A helyzet különösen kritikus azon 300 ezer ember – köztük körülbelül 100 ezer gyermek – számára, akiknek az otthona megsérült vagy megsemmisült a robbanás során.

A robbanás közvetlen következményeként az UNICEF és partnerei együttműködést kezdeményeztek a vízügyi hatóságokkal a vízinfrastruktúrában okozott károk felmérése és az igények kielégítése érdekében.

Az UNICEF és partnerei több mint 100 épületet csatlakoztattak újra a lakossági vízellátó rendszerhez és 570 víztartályt telepítettek a sérült háztartásokba.

Az UNICEF továbbá ingyenes víz szolgáltatásával segít a bajba szorult családoknak, és emellett több mint 4340 higiéniai készletet és 620 csecsemők ellátásához szükséges készletet osztott ki a rászorulók számára. Ezenfelül 20 háztartásba és a libanoni Vöröskereszt három központjába biztosította a folyamatos vízszállítást.

Az UNICEF eddig hatvanhét tonnányi – összesen tizennyolc szállítmány – humanitárius segélyt juttatott Bejrútba. A szállítmányban egészségügyi és higiéniás felszerelések, valamint élelmiszerek szerepeltek.