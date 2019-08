Egyre kevésbé stresszelünk azon, hogy találunk-e új állást

Nyár elején is rendkívül magasan állt a hazai munkavállalók állásuk iránt érzett bizalma, emellett fokozatosan nő azok aránya, akik szerint még sokáig fennmarad a munkahelyük, valamint a pozíciójuk, amelyben dolgoznak. Optimizmusra adhat okot, hogy az egy évvel korábban mért adatokhoz képest enyhén, a két évvel ezelőttihez képest viszont már jól érzékelhetően emelkedett több fontos részmutató is – derül ki a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb közös munkaerőpiaci kutatásából.

A tavalyi év hasonló időszakához képest 1, az előző negyedévhez képest 2 ponttal többet vett fel a munkavállalói bizalmi index júniusban, így a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe alapján a jelenlegi 70 pontos érték egy kifejezetten optimista hozzáállást mutat a munkavállalók körében.

A negyedéves jelentésből megtudhatjuk, hogy a megkérdezettek körében az év elejéhez hasonlóan ismét nagyon magas, 94 pontot mértek azzal kapcsolatban, hogy a dolgozók mennyire bíznak a jelenlegi munkahelyük fennmaradásában. Az előző év megfelelő időszakában ez az érték 91, 2017-ben pedig 89 pontot vett fel.

Az újbóli elhelyezkedés esélyének megítélésével kapcsolatban pedig most vette fel a legmagasabb értéket az ezt mérő mutató, mivel a folyamatosan emelkedő tendencia mellett a tavalyi 53 és a 2017-ben mért 44 pont után idén 57-re ugrott fel ez az érték. Fontos megemlíteni azt a részmutatót is, amely azt vizsgálja, hogy az adott munkavállaló mennyire érzi fenyegetve a jelenlegi pozícióját: ez a szám 92 pontot vett fel, ami a tavalyi első negyedévhez képest 2, a megelőző évhez képest viszont már 5 pontos emelkedést jelent, vagyis a megkérdezettek körében a biztonságérzet fokozatos emelkedése tapasztalható.

A felmérésünk eredményei egy kifejezetten optimista munkavállalói hangulatot tükröznek, amelyet az újbóli elhelyezkedés esélyének egyre pozitívabb megítélése is erősít: egy adott munkavállaló általánosságban egyre nagyobb bátorsággal mer felmondani egy cégnél még abban az esetben is, ha nincs új állás kilátásban

– mondta el Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif biztosító vezérigazgatója.

A kutatásban az emberek motivációját is vizsgálták, amelyből az derült ki, hogy 51 százalékuk hajlandó lenne a jelenleginél messzebbre, akár fél órával is többet utazni a munkahelyére. Ugyanakkor mindössze egyharmaduk (34%) említette azt, hogy hajlandó lenne akár a saját költségén is tovább képeznie magát.

A motiváció mértékével kapcsolatban tapasztalt csökkenő tendencia minden bizonnyal a biztonságérzet fokozatos erősödésével van összefüggésben, amelyet az alábbi adat is alátámaszt:

a válaszadók több mint háromnegyede (77 százalék) minimum öt évre biztosnak látja a pozícióját a jelenlegi munkahelyén, 82 százalék szerint pedig maga a munkahely is öt évnél tovább fenn fog maradni.

Azok a munkavállalók, akik ennél rövidebb időre látják biztosnak az állásukat, 24 százalékuk szerint a cég meg fog szűnni (2018 azonos időszakában ezt 40 százalék említette), 16 százalék pedig úgy érzékeli, hogy hosszabb ideje folyamatosan zsugorodnak és csökken a munkavállalók száma – ez egyébként 12 százalékpontos esést jelent tavaly óta.

Kevesebb mint minden ötödik munkavállaló (17 százalék) említette, hogy a céget átalakítják, vagy éppen megszűnik az a részleg, ahol dolgozik és megválnak tőle. Egy évvel ezelőtt ez az érték még 29 százalék, 2017 azonos időszakában pedig 38 százalék volt. Vagyis az említett három részmutató is erősíti azt a trendet, hogy a munkavállalók negyedévről-negyedévre optimistábban látják a saját állásukat és az őket foglalkoztató cég helyzetét.

A különböző demográfiai változókat is figyelembe véve továbbra is azt tapasztaljuk, hogy az átlagnál hagyományosan jobban bíznak a munkahelyükben a 40-49 év közöttiek (73 pont), a budapestiek (74 pont), az ország középső részén élők (74 pont), valamint az érettségivel és diplomával rendelkezők (71, illetve 74 pont).