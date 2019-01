Gyorsan terjedhet hazánkban is a távmunka

A home office elterjedésével egyre többen dolgoznak távmunkában a város vagy akár a világ másik feléről. Ezzel a megoldással a munkavállalók pénzt és időt spórolnak, a vállalkozások pedig eredményesebben működhetnek. Itthon egyelőre csak a munkavállalók öt százaléka dolgozik otthonról, de ez a szám gyorsan növekszik.

Világszerte egyre népszerűbb az otthoni munka, vagyis a home office, nemcsak a vállalkozók és a szabadúszók, hanem az alkalmazottak körében is. Bár tőlünk nyugatabbra sokkal népszerűbb, Magyarországon sem állunk rosszul: egy 2018-as felmérés szerint a munkavállalók 5 százaléka dolgozik túlnyomórészt otthonról, ami több mint kétszázezer fő.

Pál Zoltán Gábor, az ALH Consulting Kft. tulajdonosa szerint már most is számos állás betölthető távmunkában, és a digitalizáció térhódításával rohamosan fog nőni ezeknek a száma. A társaságnak például több mint tíz alkalmazottja van, de a tulajdonos egy részükkel nem is találkozott, mert az állásinterjútól a feladatok kiosztásáig minden folyamat az interneten keresztül zajlik, így akár az is megoldható, hogy valaki a világ másik feléről végezze a munkáját.

Az otthoni munka azokban a munkakörökben a legjellemzőbb, amelyek nem igényelnek különösebb munkaeszközt egy számítógépen kívül.

A home office-ban dolgozók közül sokan kerülnek ki a marketing, értékesítés és média területéről, de a módszer népszerű az ügyfélszolgálatosoknál, a grafikusoknál, a magántanároknál, a fordítóknál, a programozóknál és az adminisztrátoroknál is.

Az ALH Consulting Kft. tulajdonosa úgy véli, az otthoni munka gyorsuló elterjedése annak köszönhető, hogy ez a megoldás az alkalmazottak és a munkáltatók érdeke is. Mint mondta, a home office-nak köszönhetően a vállalkozások rengeteg pénzt spórolhatnak. Az ingatlanbérlés, az infrastruktúra kialakítása és fenntartása nagyon drága, és sok esetben felesleges kiadás a cég életében. Emellett a munkavégzés is hatékonyabb home office-ban: egyes statisztikák szerint 10-20 százalékkal is nőnek az eredmények.

Pál Zoltán Gábor a saját vállalkozásánál egyedi, teljesítményarányos bérezést vezetett be, így nem kell aggódnia amiatt, hogy az otthon dolgozó kollégák a munkaidejük mekkora részét töltik a cég számára hasznos feladatokkal.

