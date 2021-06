A járvány alatt erősödött a vállalati kiberbiztonság

A Sophos IT vállalat bemutatta a The IT Security Team: 2021 and Beyond, azaz Az IT biztonsági csapat: 2021 és a jövő című globális felmérésének eredményeit.

A felmérésben 5400 középvállalatoknál dolgozó informatikai döntéshozó vett részt Európa, Amerika, Ázsiai csendes óceáni térsége és Közép-Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika 30 országából.

A digitális támadások számának növekedése a járvány alatt az összes felmérésben szereplő iparág IT biztonságát érintette, beleértve az oktatást (83 százalék), kereskedelmet (85 százalék) és egészségügyet (80 százalék) is.

2020 példátlan év volt az IT csapatok számára világszerte

– mondta Chester Wisniewski, a Sophos szenior kutatója.

Az informatikai szakértők létfontosságú szerepet játszottak a szervezetek támogatásában, annak érdekében, hogy a COVID-19 miatt előírt megkötések és korlátozások ellenére azok folytathassák tevékenységeiket

– tette hozzá.

A felmérés azt mutatja, hogy sok esetben ezek a kihívások nem csak jobban képzett, hanem motiváltabb IT csapatokat is eredményeztek, akik készen állnak egy ambiciózus jövőre.

Ahogy egyre több ország képes megkezdeni a világjárvány okozta korlátozásokon túli élet tervezését, kiváló lehetőségünk van új informatikai és biztonsági házirendek implementálására, biztonságosabb, modern eszközök adaptálására az IT periférián túli alkalmazottak és műveletek kezelésére, szakértő csapatok létrehozására, amelyek vegyítik a házon belüli és az outsource-olt szakképzettséget, az intelligens automatizálást emberi fenyegetés-kereső szakértelemmel kombináló biztonsági platformokat vezessünk be.

A Sophos globális felmérés legfőbb megállapításai:

Az IT csapatok iránti igény megnőtt. Az informatikai munkamennyiség (nem beleértve a biztonságot) az IT csapatok 63 százaléka számára nőtt, míg 69 százalék érzékelt növekedést a digitális biztonsággal kapcsolatos munkamennyiségben.

Az ellenfelek gyorsan kihasználták a járvány adta lehetőségeket: az IT csapatok több mint 60 százaléka számolt be arról, hogy 2020 folyamán a szervezetüket célzó digitális támadások száma növekedett.

A megnőtt biztonsági munkamennyiség és a kibertámadások számának növekedése lehetővé tette, hogy az IT csapatok fejlesszék digitális biztonsági képességeiket és tudásukat. A szakmai fejlődés nagy része valószínűleg informális úton, a munkavégzés során szerzett ismeretanyag, amelyet a csapatok az új technológiák megismerése és az új biztonsági elvárások teljesítése közben gyűjtöttek be, gyakran intenzív nyomás alatt és távol a megszokott munkahelyüktől.

A kihívásokkal való együttes szembenézés javította a csapatmorált. Az IT csapatszellem szintén nőtt számos esetben. A megkérdezett IT teamek több, mint fele (52 százalék) mondta azt, hogy 2020 során javult a csapatmoráljuk. Sok esetben úgy tűnt, hogy a morál a nehezebb munkamennyiséggel és intenzívebb támadásokkal együtt nőtt. Például a zsarolóvírusok áldozatai sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztalták a csapatmorál növekedését, mint azok, akiket nem ért támadás (60 százalék kontra 47 százalék). A morálra valószínűleg külső és személyes körülmények is hatással voltak a járvány során, például lokális kijárási tilalmak, a családdal való találkozás lehetőségének hiánya és egyéb tényezők. Ettől függetlenül a kutatási eredmények arra utalnak, hogy a közös cél, az értéktudat és a nehézségekkel való együttes szembenézés segítették a kötődést és a csapatszellem javulását az IT teamek számára.

A 2020-as tapasztalatok hatással voltak a jövő technológiai stratégiáira, mint például a mesterséges intelligencia (MI, AI). Úgy tűnik, hogy számos szervezet olyan tervekkel vágott bele a 2021-es évbe, melyek keretében növelnék a házon belüli és az outsource-olt IT csapatok méretét és kihasználnák a fejlett eszközökben és technológiákban rejlő potenciált.

A kutatás szerint az IT csapatok 68 százaléka számít a házon belüli IT biztonsági személyzet növekedésére 2023-ra

és 56 százalék számít arra, hogy ugyanebben az időszakban az outsource-olt IT biztonsági dolgozók száma fog nőni. A túlnyomó többség (92 százalék) számít arra, hogy az MI segíteni fog a fenyegetések növekvő számának és / vagy összetettségének a kezelésében.

Emögött részben az állhat, hogy az IT csapatok 54 százalékának véleménye szerint a kibertámadások most már túl fejlettek ahhoz, hogy a házon belüli csapat egyedül leküzdje azokat.