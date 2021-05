Az Apple is a kriptók mellé áll?

Az Apple a jövőben elfogadhatja a kriptopénzek használat – írja a Forbes. A vállalat legújabb álláshirdetése, mely alternatív fizetés kapcsán keres üzletfejlesztési menedzsert, legalábbis erre enged következtetni.

A jelentkező az Apple Pay és az iPhone Apple Wallet applikációját fejlesztő csapathoz csatlakozna.

Az elvárások még inkább megerősítik a feltételezéseket: a jelölttől 5+ év tapasztalatot várnak, az alternatív fizetés, a BNPL (Buy now pay later, vásárolj most fizess később), a Fast Payments rendszerek és a kriptók terén.

Az Apple már korábban is tett lépéseket a kriptók elfogadása felé, az App Store szerint a Coinbase applikáció például már támogatja az Apple Walletet.