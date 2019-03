Az egész közlekedési rendszert újra kell gondolni

Az már látszik a járművekben megjelenő technológiákban, hogy az autók ugyan még nem válnak teljesen önvezetővé, de egyre gyorsabban haladunk ezen az úton – mondta Rózsás Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. oktatási és K+F koordinátora a Világgazdaság „Városok a felhő alatt” című konferenciáján. Hozzátette, hogy a zalaegerszegi tesztpályájuk is ebben segít, hogy biztonsággal tudják ezt vizsgálni: például a gyalogosok érzékelését, vagy éppen azt, hogy az előttünk lévő járművet különböző útviszonyok között követni tudja. Említette a deeplearning technolgiát, amelyben azt modellezik, hogyan cselekszik a sofőr egy-egy közlekedési szituációban, ezt próbálják lemodellezni különböző technológiákkal.

Haladunk a teljesen automatizált jármű irányába, amelyet az vezérel, hogy még biztonságosabb, még komfortosabb legyen az utazás

– hangsúlyozta Rózsás Zoltán.

Ez messze többről szól, mint hogy biztonságosabbá válik az utazás, hanem arról, hogy az egész közlekedési rendszernek az újragondolása zajlik – reflektált Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Ez az újragondolás szerinte leginkább az energiamegtakarítást, valamint a gyártási költségek optimalizálását, csökkentését célozza.

Amikor már már nem kell elsétálnom a legközelebbi autómegosztó állomásra, bárhol is vagyok, a jármű odajön hozzám – ez a jövő Gablini szerint. Egyre több a nagyobb város, „megavárosok” jöttek létre, amelyeknek az észszerű közlekedését meg kell oldani! Hozzátette, hogy

a teherfuvarozáson túl a közösségi közlekedést is meg kell oldani úgy, hogy az a lehető legkevesebb járművel történjen.

Ugyanis átlagosan az autók 2-4 órát állnak valahol – nincsenek kihasználva. Ha ez az optimalizáció megvalósul majd, nem kell négysávos autópályákat építeni háromsávosak helyett, nem kell szétrombolni belvárosokat az úthálózat bővítése miatt.

Az autonóm autózáshoz a legegyszerűbb technológiára van szükség, azaz legfőképpen elektromos motorra. Ugyanis a legmodernebb belsőégésű motor bármilyen kevés üzemanyagot is éget el, hihetetlenül bonyolult rendszer – tette hozzá Gablini. Szerinte az elektromos hajtás egy másik, de talán legfontosabb területe – amelyről nem gyakran beszélünk – az a hadsereg. Itt is az a cél, hogy olyan eszközök legyenek, amelyek csendben közlekednek. Az akkumulátor fejlesztése ugyan az embereknek szól, de a hadiparban is meg kell oldani a csendes és megbízható üzemet.