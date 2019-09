Az Ericsson és a Magyar Telekom bemutatja 5G teszthálózatát

Az Ericsson Magyarország a Magyar Telekommal közösen a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) ITU Telecom World 2019 konferenciáján kereskedelmi 5G szolgáltatásra is alkalmas berendezésekből felépített 5G teszthálózaton mutatja be az 5G technológiát és annak alkalmazási területeit Budapesten a Hungexpón.

A közlemény szerint az Ericsson Magyarország olyan bemutatókkal készül, melyek az 5G technológia legfőbb előnyeit, a gyors adatátvitelt és az alacsony késleltetést szemléltetik.

Az Ericsson standján megtekinthetőek a vállalat 5G rádiós infrastruktúrájának elemei, melyek segítségével a jelenlegi hálózatok dinamikusan és rugalmasan alakíthatók át az új generáció igényeihez.

Az 5G ipari alkalmazásának felgyorsítását szolgálja a standon is bemutatott Industry Connect elnevezésű szolgáltatás, egy kisméretű privát 5G hálózat, amely bárhol könnyen telepíthető. A kiállítótérben az Industry Connect élő 5G hálózatán működtetett bemutató azt demonstrálja, hogy az 5G hálózatok speciális képességei – hálózati szeletek kialakításának lehetősége, dinamikus spektrum megosztás, dinamikus sávszélesség biztosítás – hogyan képesek segíteni egy mentőautóban dolgozó szakszemélyzet munkáját.

Láthatjuk, hogy miként hajtható végre egy mentőautóban ultrahangos vizsgálat úgy, hogy a vizsgálatot végző orvos egy távoli kórházból egy 5G-vel üzemelő haptikus kesztyűvel vezeti a mentős kezét.

Emellett látható az is, hogy az 5G hálózatok milyen távlatokat nyitnak meg a felhő-alapú technológiák és applikációk továbbfejlődésében. A felhőből vezérelt hexapod robot karjainak mozgása 5G-vel tökéletesen szinkronizált, míg a 4G hálózaton darabos.

Az 5G már nem a jövő, az Ericsson együttműködésében közel húsz hálózat működik szerte a világban

– mondta el Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója a közlemény szerint.

Tremmel János, a Magyar Telekom hálózattechnológia igazgatója emlékeztetett, hogy a Telekom és az Ericsson a korábbi generációs 2G, 3G, 4G/4G+ mobiltechnológiák tesztelését és kiépítését is együtt végezték, és az 5G terén is több sikeres, közös teszt áll mögöttük. Most pedig az ITU Telecom World kiállításon a Telekom 5G teszthálózatán mutatja be demóit az Ericsson.