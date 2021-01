Az idén is a tévégyártók különleges megoldásai lehetnek fókuszban a CES-en

Különleges LCD-televízió, a lakossági piacra szánt, hatalmas microLED-tévé, alakváltó kijelző – többek között ezekkel készülnek a technológiai ipar óriásai az idei, online megrendezendő CES-re.

Az eddigi legkülönlegesebb akcióra készülnek a Szórakoztatóelektronikai Kiállítás (CES) szervezői: a koronavírus-járvány miatt első alkalommal tartják meg a világ legnagyobb technológiai vásárát kizárólag az online térben. Bár ezúttal elmarad a gyártók és az érdeklődők tízezreinek Las Vegas-i kiruccanása, újdonságokból nem lesz hiány, ráadásul az interneten keresztüli tájékoztatók és bemutatók miatt a korábbinál sokkal többen láthatják a debütáláskor a legizgalmasabb innovációkat január 11. és 14. között. Az már más kérdés, hogy a kiállítás körüli felhajtás fontos eleme,

az első kipróbálás utáni élménybeszámolók többsége ezúttal elmarad.

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a televíziók mellett a számítógépek és a különböző, csúcstechnológiát képviselő háztartási eszközök tarolnak a CES-en, de egyre markánsabb az autóipar jelenléte is.

Az idei várakozások és előrejelzések szerint abban szinte biztosak lehetünk, hogy a háztartási berendezések esetében ezúttal is lesznek érdekes újítások.

Az LG például egy olyan hűtőszekrénnyel készül, amelynek vízadagolójában egy speciális technológia a fény erejét használva szinte teljesen kiirtja a baktériumokat, ezzel is növelve a konyhai higiéniát.

De igazán vonzó képesség a hangvezérlés lehetősége is, hiszen ezzel egy olyan gyakorlati problémát kezelnek, amellyel akkor szembesülünk, amikor mindkét kezünk tele van azzal, amit a hűtőbe helyeznénk – az innovációnak köszönhetően elég csak hangosan kérnünk a berendezést, és máris kinyílik az ajtaja.

Bár az LG általában háztartási eszközök széles körével készül minden évben a CES-re, leginkább a televíziói ragadják meg az újságírók és a vásárra kilátogatók figyelmét, amit persze látványos installációkkal is támogat a vállalat. A dél-koreai társaság a múlt év végén jelentette be, hogy a virtuális kiállításon mutatkoznak be a QNED Mini LED készülékei.

Ezek a televíziók a gyártó ígérete szerint nagy előrelépést hoznak a folyadékkristályos képernyők képminőségében, ugyanis a kvantumpontos és NanoCell kijelzőtechnológiáknak, valamint a Mini LED háttérvilágításnak köszönhetően fényerőben és kontrasztban messze felülmúlják a hagyományos LCD-tévéket.

A 2021-es termékcsalád tíz új, 4K- és 8K-modellt tartalmaz, amelyek között lesz 86 hüvelykes is.

Igazán izgalmasnak ígérkezik, és a „tévét vagy monitort?” kérdésre ad remek választ az LG Display legújabb prototípusa, egy 48 hüvelykes OLED-kijelző, amely hajlított és teljesen egyenes formát is fel tud venni. A The Verge című technológiai portál beszámolója szerint a specifikációk arra utalnak, hogy elsősorban a gamerek kegyeit keresik a megoldással, hiszen akár 120 hertzes frissítésre is képes, a válaszidő pedig mindössze 0,1 milliszekundum. Ugyanakkor a frissítési arány állítható, és ha éppen csak tévét akar nézni valaki a hagyományos módon, akkor az ívelt módból egyszerűen válthat a klasszikus, egyenes kialakításra.

A szórakoztatóelektronikai ipar és egyben a tévépiac másik óriása, a Samsung szintén a januári eseményen szokta bemutatni az adott évre szánt új televízióit, és a hírek szerint idén is érkeznek majd szép számmal újdonságok. A társaság január 11-én tartja saját CES-eseményét, és egyes beszámolók szerint idén végre megérkezhetnek a kiskereskedelmi forgalomba szánt microLED-készülékek, amelyek között lehet 110 hüvelykes is. A technológia lényege, hogy mikroszkopikus LED-eket használnak a kijelzőben, amelyek rendkívül magas fényerőt és gyönyörű színeket biztosítanak. Nagy kérdés, hogy mit hoz az idei év a 8K-s televíziók frontján.

Az előzetes esélylatolgatások szerint az idei nyári olimpia meghozhatja az érdeklődést a felbontásban egészen új szintet képviselő készülékek iránt, ahogyan az is, ha végre megérkeznek az ezt a minőséget támogató videojátékok a múlt év végén bemutatott új generációs konzolokra, a PlayStation 5-re és az Xbox Series X-re.

Kiderült az is, hogy január 14-én szintén lesz egy nagy leleplező eseménye a Samsungnak, a várakozások szerint ekkor mutatja be az idei évre szánt csúcskategóriás okostelefonjait, a Galaxy S21 szériát.

Az elmúlt években erős kínálattal érkeztek a CES-re a személyi számítógépek (PC) legnagyobb gyártói, és idén is erre lehet számítani.

Két meghatározó trend érvényesült az utóbbi időszakban – egyre karcsúbb és könnyebb, illetve egyre hosszabb üzemidejű eszközöket mutattak be az eseményen, egyértelműen az üzleti felhasználóknak kedvezve.

Emellett megfigyelhető volt az elmúlt egy-két évben az is, hogy a játékosok számára is különleges megoldásokkal léptek piacra a gyártók. Az Intel, az AMD és az Nvidia egyaránt készül meglepetésekkel, vagyis a PC-piac meghatározó szereplői mellett a csipeket beszállító cégektől is kiemelkedő fejlesztésekre lehet számítani. Az utóbbi pár év egyik legizgalmasabb trendje volt a mobileszközöknél a hajlítható kijelző, ami megérkezett a notebookok piacára is. A Lenovo a tavalyi CES-en osztott meg részleteket az azóta hivatalosan is bemutatott hajlítható laptopról, a ThinkPad X1 Foldról. A várakozások szerint az idei kiállításon további újdonságok érkezhetnek ezen a fronton, igaz, nem feltétlenül a PC-gyártóktól.

A múlt évben is az egyik központi téma volt a CES-en az 5G és alkalmazása, és mivel 2020-ban a járvány ellenére számos országban elindultak a kereskedelmi 5G-szolgáltatások, idén arra lehet számítani, hogy még több felhasználási módot és az új generációs mobiltechnológiát hasznosító eszközt, megoldást mutatnak majd be a kiállítók.