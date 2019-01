Előbbre állították a végítélet óráját

Idén is beállították az atomtudósok, hogy mennyire vagyunk a végítélettől. Az eredmény egyáltalán nem reménykeltő.

Világossá vált, hogy mennyire élünk veszélyes világban. Atomtudósok ugyanis beállították a végítélet óráját, mely azt méri, hogy milyen közel vagyunk a világvégéhez. A percmutató közelebb van az éjfélhez, mint eddig bármikor,

csak két percünk maradt.

A tudósok az óraállást az észak-koreai nukleáris fegyverek tesztjeivel, valamint a klímaváltozás elleni küzdelem sikertelenségével magyarázzák.

A mostaninál rosszabb helyzet az emberiség történetében csak egyszer volt,

1953-ban, a Hideg háború csúcsán.

A The Bulletin of the Atomic Scientists 1947 óta teszik közzé a szimbolikus óra becsült állását.