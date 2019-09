Kutatás

Olyan károkat okoz a környezetszennyezés, amire nem is gondoltunk

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a női reprodukciós rendszert befolyásolják a környezeti tényezők, de az most lett kimondva először, hogy az anyák által belélegzett légszennyezés az embriót is elérheti bizonyos esetekben. A kutatók további vizsgálatokat szorgalmaznak a témában és a politika színterére vinnék az egyre növekvő problémát.