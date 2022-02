Dunaújváros a nyomvonalra kerülne Amellett érvel a Jövő Új Városáért Egyesület (JÚVE), hogy a V0-s adott szakaszát Szolnok, Kecskemét, Dunaújváros, Székesfehérvár és Győr között érdemes megépíteni – írja a Duol hírportál. Ekkor ugyanis kettő helyett elég lenne egy Duna-hidat építeni, a nemzeti parkot is csak egyszer kellene megbolygatni, az infrastruktúra pedig az M8-as autópálya építése miatt egyébként is rendelkezésre fog állni. A Záhony–Dunaújváros ipari tengely és a nyugatról érkező vasúti forgalom is ezt a nyomvonalat indokolná, mivel pedig részben használható és fejleszthető a város kikötői infrastruktúrája is, jelentős vízi, vasúti és autópálya-kapcsolat jöhetne létre.