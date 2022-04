Milyen szempontok – például adott termékcsoportra való szakosodás, üzlet partner elvárása, technológiai erősség – határozzák meg a Gebrüder Weiss csoport terjeszkedési stratégiáját?

A GW családi tulajdonban lévő vállalatként véges tőkével rendelkezik, és emiatt aktív piacainak folyamatos fejlesztése mellett a még „éretlen”, magas növekedési potenciállal rendelkező országok felé nyit. Magyarország volt 1990-ben az első nem német anyanyelvű piaca a cégnek, az utóbbi időben Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Örményországban, Grúziában nyitottunk telephelyeket. Sajnos egyelőre ezeknek az országoknak minimális a kereskedelmi kapcsolatuk Magyarországgal.

Fotó: DEAK SZABOLCS

A terjeszkedésben, illetve a csoporton belüli munkamegosztásban mi Magyarország szerepe? Nem arról van szó, hogy egyes ausztriai tevékenységeket olcsóbb itt végezni?

Logisztikai szolgáltatóként ott és olyan méretben kell jelen lennünk, ahol azt a piac igényli, így Magyarország nem az osztrák GW tevékenységét veszi át, hanem helyi igényeket elégít ki. Mind a helyi menedzsment, mind az anyavállalat azon dolgozik, hogy növelje a leányvállalat magyar versenyképességét és ezáltal piaci részesedését.

Milyen területen van szükség a magyarországi cégnél fejlesztésekre?

Első vidéki telephelyünket Győrben indítottuk nyolc évvel ezelőtt, jelenleg 5000 négyzetméteren harminc munkatárssal működünk. Ezt a sikert szeretnénk most Zalaegerszegen, Pécsen és Szegeden egyszerre megismételni. A korábbi depókkal ellentétben az új telephelyeknek önálló, helyi döntési kompetenciákkal rendelkező menedzsmentjük van, a GW teljes szolgáltatási spektruma bárki számára elérhető: a raktárlogisztikai szolgáltatások mellett gyűjtő-, rész- és komplett rakományú közúti fuvarozás, házhoz szállítás és vámkezelés. Emellett Hajdúdorogról a polgári ipari parkba költözünk, egy teljesen újonnan épült csarnokba, és az országot Budapesttel együtt hat régióra bontva fedjük majd le, megteremtve a legnagyobb, egységes szolgáltatási porfóliójú logisztikai hálózatot az országban. Rengeteg tesztünk volt már alternatív meghajtású haszongépjárművekkel, és úgy tűnik, ettől az évtől megvan a technológiai áttörés a könnyű kategóriában. Igaz a járművek szállíthatósága kérdéses: a Fiat rendelkezik üzletileg értelmezhető, minden nehezítő körülmény mellett legalább 150 kilométer hatótávolságú járművel, amellyel Budapest, Győr, Zalaegerszeg, Pécs és Szeged jelentős része kiszolgálható. Ennek köszönhetően vállaljuk, hogy ezeknek a városoknak a belső részeiben még az idén emissziómentes járművekkel végezzük a házhoz szállítást, a magasabb költségek ellenére. A következő lépcsőfok a 200 kilométeres hatótávú járművek beszerzése lehet, akkor Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza is kiszolgálhatóvá válik Polgárról. Ha hidegben, áruval megrakva 250 kilométert is meg tudna tenni egy jármű, már a túrák kétharmada átállítható lenne.

A járvány idején megváltozott logisztikai igények és a felmerült problémák hogyan érintették a hazai GW-t?

A tavaszi első hullám idején üdvözöltük, hogy az állam támogatja a rövidített munkaidő alkalmazását, több környező országban is volt erre valamilyen hasonló konstrukció. Így nem kényszerültünk pánikszerű döntésekre, a meglévő kapacitások fenntartásával vészeltük át a házhoz szállításon kívüli szegmensekben elszenvedett 30 százalékos volumencsökkenést. Utólag ez kiváló döntésnek bizonyult, meglepetésre a 2020-as második félévi teljesítményünk minden várakozást felülmúlt. A gazdasági elemzések szerint jelenleg Magyarországon 10 százalékos a kiskereskedelmi forgalomban az online vásárlások aránya, ami 2021-ben csaknem 70 millió küldeményt, nagyrészt kiscsomagot jelentett. A koronavírus-járvány következtében ezek a számok hihetetlen bővülést mutatnak 2019-hez képest. Ebből 300 ezer nagycsomagot mi kezeltünk, jellemzően hűtőszekrényeket, kerékpárokat, bútorokat. Az online piacban még mindig hatalmas növekedési potenciál van, hiszen az általunk kezelt 1,6 millió küldeménynek az ötödét adja ez a szegmens 20 százalékos bővüléssel.

Az ukrajnai háború hogyan érinti a GW tevékenységét, elsősorban a hazai érdekeltségét?

Az Ukrajna elleni átfogó orosz katonai támadás olyan lépés, amilyenre a kontinensen a második világháború óta nem volt példa. Új világ jön, amely kiszámíthatóbb és biztonságosabb egészen biztosan nem lesz. Az Ukrajnával és Oroszországgal fennálló kereskedelmi forgalom leállása egyrészt mennyiségkiesést okoz, de ennél sajnos sokkal többről van szó. A két ország szervesen beépült az ellátási láncolatokba, a hirtelen leállás következtében az áremelkedések mellett nagyon súlyosak az alapanyag- és alkatrészbeszerzési problémák. Partnereink joggal idegesek, kapkodnak, képtelenek tervezni. Ez a probléma áttételesen azoknál a vállalkozásoknál is megjelenik, amelyeknek nem volt aktív kapcsolatuk ezekkel az országokkal. Az infrastruktúra-fejlesztési projektjeink is sokkal drágábbak lettek, mert drágult az acél, az alumínium, a cement és más is. Közhely, de a koronavírus-járványhoz köthető fogyasztói változások számtalan iparágban okoztak előre nem tervezett igénynövekedést, ezáltal ellátási problémákat és magas inflációt generálva. A háború sajnos tovább rontott ezen a kellemetlen világgazdasági helyzeten. Az áru és tervezhetőség hiánya által még jobban felértékelődik a rugalmas, hatékony logisztika. Mi ebben az irányban igyekszünk fejleszteni, hogy partnereink nehézségeit – ha megoldani nem is – kicsit enyhíteni legalább tudjuk.

A hazai GW hogyan kezeli a megemelkedett energiaárakat és más, magasabb költségeket, például a gázolajét?

Jóval több, mint egy évtizede az üzemanyagár minden szerződésben változó értéket képvisel, egy közösen megállapított modell alapján havonta vagy negyedévente a költségekkel arányosan mozog. Ennek a helyességét igazolta a koronavírus megjelenésekor tapasztalt erőteljes csökkenés (350 forint alatti árak) és az elmúlt hónapok emelkedése is. A 480 forintban – igaz, fenntarthatatlan módon – rögzített ár természetesen segítség volt minden fuvarozó számára, de az ebből fakadó előnyt egy pillanat alatt elmosta az egyik napról a másikra visszavont kedvezmény okozta káosz.

Hozott-e tartósnak tűnő változást a csoport életében a koronavírus okozta helyzet?

A logisztikában a költségek általában a bevételeknél jobban nőnek már évek óta. Ezt a trendet egyedül a kihasználtság növelésével, azaz a teljesítmény emelésével tudjuk kompenzálni, mert így az állandó költségek több megbízás között oszlanak el. Ebben van segítségünkre a digitalizáció, a Gebrüder Weiss stratégiája a valós fizikai és digitális világ legjobb kombinációját nyújtani. A vállalat világszerte 150 kirendeltségre és több mint hétezer munkatárs tudására támaszkodhat, vagyis jelentős tapasztalattal rendelkezik a szállítási és logisztikai megrendelések fizikai kezelésében. A jövőben ez a hagyományos szakértelem egyre nagyobb mértékben egészül ki új, digitális megoldásokkal, hogy továbbra is maximális ügyfél-elégedettséget biztosíthassunk a logisztika minden területén. Példaként említem a myGW ügyfélportál elindítását, mint a Gebrüder Weiss digitalizálási stratégiájának egyik fontos lépését. Ezzel a platformmal a GW a közúti mellett a raktározás, légi és tengeri területet is lefedi. Az a cél, hogy az ügyfelek valós időben, azonnal hozzáférhessenek az áruik továbbításával kapcsolatos információhoz. Az újítás révén a logisztikai szolgáltatóval folytatott minden kommunikáció teljesen online intézhető. A portál legfontosabb újdonsága, az ETA – Estimated Time of Arrival, várható érkezési idő funkció –bevezetése. Az ETA segítségével könnyen megbizonyosodhatunk küldeményünk aktuális helyzetéről és a dinamikusan változó várható kiszállítási időről. A számítás GPS-alapú, teljesen automatikus, és figyelembe vesz minden befolyásoló körülményt: például a forgalmi helyzetet, a dugókat, a járműtípust és a múltbeli tapasztalati adatokat. Ez az a fejlesztés, amit az ügyfelek a visszajelzések alapján a leginkább értékelnek.