Növekvő árbevétellel és adózott eredménnyel zárta a MÁV Zrt. 2021-et a nem konszolidált adatai szerint, annak ellenére, hogy a 7,1 milliárdos üzemi eredménye a fele a 2020-asnak a nyilvános adatok szerint. A 156,9 milliárd forintról 172,4 milliárdra emelkedett bevételen belül 2 milliárdról 2,8 milliárdra nőtt az egyébként kis súlyú exportbevétel.

Saját tőkéje a Volánbusz Zrt. beolvasztásával összefüggésben 168,8 milliárdról 376,1 milliárdra ugrott. Látványosan, 1024,2 milliárd forintról 1235,4 milliárdra emelkedett a hosszú lejáratú kötelezettsége is, ami a vagyonkezelt állami tulajdonú eszközökhöz kapcsolódik.

A MÁV Zrt. tavaly közel 118 milliárd forint állami költségtérítést kapott a vasúti pályahálózat működtetésével összefüggésben, a forrás két nagy tételből állt: 106,4 milliárd érkezett a 2020/2021. menetrendi év hálózat-hozzáférési díjak, és 11,6 milliárd a béremelés kapcsán. További olyan állami pénzekkel is gazdálkodhatott tavaly az állami vasúttársaság, amelyeket többletköltségei megtérítésére kapott. Novemberben bő 3,2 milliárd forint futott be a jövedelempolitikai intézkedés egy része fedezeteként, decemberben pedig 7,4 milliárd a járvány miatti bevételkiesések és pluszköltségek fedezésére, az előző év költségtérítési követelés rendezésére, a 2021-es költségtérítési többletigény ellentételezése, de még a 2021-re kalkulált észszerű nyereségre (3,8 milliárd) is.

Dőlt a támogatás

A 2022. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján a hazai vasúti pályahálózat működtetése 130 milliárd forinttal támogatható, ebből a MÁV-ra 120,8 milliárd jut. A MÁV jogosult arra, hogy az állam megtérítse számára a pályaműködtetés kapcsán bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit, és jár neki a felújítási költségtérítés is, de az illetékes minisztériummal még egyeztet a 97,2 milliárdos üzemeltetési és a 27,9 milliárdos felújítási költségtérítésről. A MÁV az év év végén összesen 995,7 milliárd forint jóváhagyott támogatással rendelkezett, ennek legnagyobb, 716 milliárdos tétele a Budapest–Belgrád- (BuBe) vasútra vonatkozott. Mindebből a társaság számára tavaly 228,5 milliárdot folyósítottak, ezen belül a BuBe-re 76,8 milliárdot.

Jól szerepelt a három nagy lány

A társaság konszolidációjába teljes körűen bevont vállalatok együttes jegyzett tőkéje 142 milliárd forint volt az év végén. Ebből a három legnagyobb év végi érték a Volánbusz Zrt-re (82,8 milliárd forint), a MÁV-Start Zrt.-re (45 milliárd) és a MÁV-HÉV Zrt.-re (11 milliárd) jut. A buszos, a vonatos és a HÉV-es szolgáltatást nyújtó leány is növelte tavaly a bevételét (94,8, 90,3, illetve 2,1 milliárd forintra), az első kettő pedig a nyereségét is (6,8 és 2 milliárdra), a HÉV-é pedig szerényen, 0,2 milliárdra esett.

Gond maradt a vontatási energia ára

Az utóbbi időben kiemelt figyelmet kap, hogy a MÁV európai összevetésben a második legmagasabb vontatásienergia-díjat számolja a pályáit használó vasúttársaságoknak. A díjak növekedése már tavaly belendült: vontatási energiáért a társaság 31,2 milliárdot szedett be a 2020-as 25 milliárd után. Bár a legnagyobb tétel, 21,4 milliárd forint saját leányvállalatától, a MÁV-Starttól érkezett, az utóbbinál keletkezett minden olyan indokolt költséget megtérít az állam – vagyis összedobnak az adófizetők –, amely az állam által megrendelt szolgáltatások kapcsán keletkezik, de azokat a bevételek nem fedezik. Viszont a Rail Cargo Hungáriának magának kell kezelnie a 4,2 milliárdról 4,8 milliárdra nőtt vontatási költségét, ahogyan a többi vasúttársaságnak is, amelyek a két évvel ezelőtti 5 milliárd után egy éve együtt 6,9 milliárdot fizettek. E téren azonban a pokol a VG korábbi cikkei szerint csak az idén szabadult el.