A Boxy Zrt. átadta a 63 ezer négyzetméteres raktárprojektjének első fázisát. A létesítményben a munka már szeptemberben megkezdődött, napi több száz csomagot állítanak össze, amelyeket igény szerint még a beérkezés napján kiszállítanak a megadott címre. A cég két tulajdonosa – két kockázatitőkealap-kezelő – 2020-ban fogadott el egy tízéves beruházási tervet, az azt megvalósító magyar társaságot pedig tavaly jegyezték be.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A Boxy egy logisztikai informatikai cég

„Célpiacunk a raktárlogisztika és a csomaglogisztika, de inkább logisztikai informatikai cégnek tartjuk magunkat” – közölte a beruházás első fázisának bemutatásán Táncsics András, a társaság vezérigazgatója. Magyarázata szerint ugyanis

a Boxy által végzett tevékenység hatékonyan már nem képzelhető el mesterséges intelligencia által vezérelt irányítás, robotok, automaták nélkül.

Ezt tükrözi, hogy a ráfordítások fele az IT-megoldásokra ment. (A Világgazdaságnak a beruházás nagyságára vonatkozó kérdésére annyi hangzott el, hogy a mostani ütem több tízmillió euróba került, a tulajdonosok a forrást a kiadások felmerülésének ütemében bocsátják rendelkezésre.)

A komplexumot alapvetően az internetes kereskedelem kiszolgálására létesítették, teljes körű (fulfillment) kínálatukkal pedig arra törekszenek, hogy ügyfeleiknek minél kevesebb külső szolgáltatóval kelljen megállapodniuk.

A fulfillment szolgáltatói piac Magyarországon 2021-ben mintegy 100 millió eurós volt. A hazai piacon mintegy tíz olyan szereplő van, amely foglalkozik fulfillment szolgáltatással, és saját tevékenységet is végez. Az elhangzottak szerint a Boxy abban különbözik versenytársaitól – amelyek javarészt manuálisan vagy alacsony robotizáltság mellett működnek –, hogy az újonnan átadott raktárában tökélyre fejlesztette az automatizációt, amit nemcsak a magas szintű robotizációval, hanem a raktárfolyamatok szervezésével ért el. Mindezek olyan mértékű hatékonyságot és gyorsaságot biztosítanak az ügyfeleknek, ami egyrészt az üzleti kockázatok csökkentését (pontosság, vagyis az kerül a csomagokba, amit valóban rendeltek, illetve real-time készletinformáció), másrészt a hozzáadott értéket segíti.

Akár 30-50 százalékos is lehet a költségmegtakarítás.

A várható megtakarítás mikéntjéről itt tett közzé videót a társaság.

Mi is az a fulfillment?

A fulfillment center vagy fulfillment szolgáltató egy olyan raktárlogisztikai vállalat, amely átveszi a webáruház-tulajdonosoktól és egyéb online kereskedelemmel foglalkozó vállalatoktól a teljes logisztikai folyamatot, ezáltal kiszervezésre kerül az értékesített termékek raktározása, csomagolása, illetve akár a kiszállítása is. Az Üllőn átadott raktár jelenleg 10 ezer négyzetméres. A cég meghatározó partnerei a webáruházak, amelyek minden méretű szegmensére lő a Boxy, vagyis a nagy, a közepes és a kis méretűekre is. A jelenleg elsősorban Budapestet és az M0-s autópálya közelében lévő ügyfeleket kiszolgáló Boxy Magyarországon piacvezető szerepre tör, majd bevenné a régiót is.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A legnagyobb 15 hazai kereskedő közül már hattal előrehaladott tárgyalásban van.

Terjeszkedését – amelyben persze hasonló profilú cégekkel kell versenyre kelnie – segíti, hogy bár ütemesen nő az internetes értékesítés aránya a teljes hazai kereskedelmen belül, a múlt évre elért 19 százalékos arány nagyjából a fele a globálisnak, vagyis még van tere a növekedésnek.

Bővül az áruvisszaküldés piaca

A Boxy fő szolgáltatásai a skálázható fulfillment, a gyors házhoz szállítás és a kibontakozóban lévő visszárukezelés. Ennek aránya Tóth József igazgató közlése szerint még csak 4 százalék, de például Németországban a divatáru körében már 31 százalékos. Mint ismertette, a Boxy azért választotta bázisának Üllőt, mert egyébként az M0-s autópálya keleti szakaszán van sok webáruház központja, innen két irányba is ki lehet jutni az autópályára, és közel van a ferihegyi repülőtér kifutópályája is, ahonnan a vámkezelés után rövid idő alatt eljut a Boxy telephelyére az áru. A cég várakozásai szerint jelentős marad Magyarország légi forgalmi importja.