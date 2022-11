Most mutatta be a Coca Cola HBC a robotizált logisztikai technikáját a nagyközönségnek, amelyet a csoporton belül elsőként Magyarországon telepített a nagyvállalat. A beruházás 730 millió forintba került és 15 százalékkal növelte a logisztikai rendszer hatékonyságát. A gépek egy óra alatt 450 rekeszt képesek megmozgatni, míg egy ember egy óra alatt ennek a töredékét. Ugyanakkor a cég jelezte, hogy nem az emberi erőforrásokat szeretné kiváltani a fejlesztéssel, hanem azon felül, inkább kiegészíteni a saját rendszerét.

Fotó: BERTALAN SOOS

Békefi László, a társaság ügyvezető igazgatója közölte,

a cég itthoni fennállása során 125 milliárd forintot fordított fejlesztésre.

Ennek nyomán a Dunaharaszti gyár Magyarország legnagyobb élelmiszer raktárává nőtte ki magát, a cég 29 országban érdekelt és a HBC-csoporton belül ez a magyar egység számít a legnagyobbnak. Ennek köszönhetően a csoporton belül is itt halmozódott fel a legtöbb know how, amire érdemes újabb és újabb fejlesztéseket megvalósítani.

A beruházás egyébként nem kizárólag a kapacitások fejlesztését szolgálja, sokkal inkább az élelmiszerüzletek igényeinek kielégítéséhez lett passzítva. Az utóbbi években a kisebb alapterületű boltok, szupermarketek készletezése megváltozott, annak köszönhetően, hogy az utóbbi években csökkent a kosárérték (egy bevásárlás alakalmával elköltött pénz), cserébe nőtt a vásárlások száma (egy héten belül). Így a boltok kisebb készlettel és gyakoribb beszállítással számolnak.

Fotó: BERTALAN SOOS

A technológia a vállalat 20 legnépszerűbb termékét a raktárban elfoglalt helyük alapján hiba nélkül kezeli. A három robotkar óránként hat raklap összeállítására képes, több mint kétszer olyan gyorsan dolgoznak, mint az emberi munkaerő. A robotok fáradhatatlanságuknak köszönhetően akár négy rakodómunkás feladataival egyenértékű munkát képesek elvégezni ugyanannyi idő alatt. Míg a technológia hétköznap túraszedési feladatokban segédkezik, addig hétvégente a vállalat legnagyobb vevőpartnerei számára készít össze vegyes raklapokat egy előre meghatározott sorkép alapján.

A robotok a dunaharaszti raktárban évente megforduló több mint 700 millió liter késztermék speciális válogatási és csomagolási feladatainak 15 százalékát vállalják át a tervek szerint.