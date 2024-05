Csúcskategóriás oltási technológia: tűzoltó vonatot adtak át – videó

Pénteken begördült az ausztriai ÖBB vasúttársaság St. Pölten-i tesztpályájára a svájci Stadler által gyártott új trimodális mentővonat. A Stadler a többfunkciós, alacsony károsanyag-kibocsátású tűzoltó- és mentővonatból 18-at szállít át az ÖBB-Infrastruktur AG-nak.

Sokkal többet tud az új tűzoltóvonat a réginél / Fotó: ÖBB / Stadler

Mindent tud a tűzoltó- és mentővonat

A Servicejet nevű szerelvényeket osztrák alagutakban helyezik el, és telepítik, hogy a tűzoltók rendelkezésére álljanak. A járműveket a Stadler bussnangi és St. Margrethen-i svájci telephelyein fejlesztették és gyártották. A vonatok mindkét irányban 160 kilométer per órás végsebességet érhetnek el. Elektromos (trimodális) hibrid hajtásrendszerük többféle energiaforrással is működhet: felsővezetéken, nagy teljesítményű vontatási akkumulátorokon és dízelgenerátorokon. Erre támaszkodva a mentővonat teljesen új tűzoltási és mentési koncepció szerint működhet.

Képes átverekedni magát egy füstös alagúton, majd eljutva a tűz forrásáig kimenekíti az embereket a sérült vonatokból.

Azokat vontatni is tudja, továbbá leküzdi a tüzet, biztonságba juttatja önmagát és mindent, amit a veszélyzónából szállít. Johann Pluy, az ÖBB-Infrastruktur AG igazgatótanácsának tagja szerint cége új Servicejetjeivel még gyorsabban nyújtható segítség, mint korábban. Nagyobb működési területen nagyobb teljesítményt érhetnek el, a munkát az eddigi 21 helyett 18 ilyen vonat el tudja végezni.

Alkalmazás a legrosszabb eshetőségre is

Az új Stadler mentővonatot fel kell szerelni a legrosszabb esetre, azaz egy vasúti alagútban történő tűzoltásra és mentésre. A jármű amellett, hogy ki tudja emelni az utasokat más vonatokról, karbantartásra is alkalmas. Sürgős esetben több mint 300 embernek van elég hely a három kocsiban, amelyekben az egész vonat hosszában zavartalanul lehet közlekedni. A tűzoltók számára 18 ülést szereltek fel. Egy speciális szűrőkkel ellátott rendszer védi a vonaton utazókat a füstgázoktól. Az egész vonatban enyhe túlnyomás van, hogy az alagutakban ne legyen füst. Elülső részét, ahol a vezetőfülke található, kívülről vízpermetező rendszer védi.

Minden megy, mint a karikacsapás

A mentővonat egyedi tartalmú görgős konténerekkel is megrakható. Ezekben a konténerekben tűzoltó berendezések lehetnek,

például hordozható szivattyúk,

erdészeti tűzoltó berendezések,

légzőkészülékek,

speciális védőruházatok.

A görgős konténereket az ÖBB Infrastruktur e célra kialakított pontjain feltöltik, szükség szerint elhelyezik a szerelvényekben, majd kirakodják a kijelölt helyeken. Ez lehetővé teszi, hogy a beavatkozó csoportok gyorsan reagáljanak a legkülönfélébb forgatókönyvekre.

Csúcskategóriás oltási technológia

A járműveken két különböző oltórendszer van.

Először – a vonat haladása közben – egy nagy nyomású (100 bar) rendszer finom permetködöt állít elő például egy alagút hűtésére vagy a vágány széleinek nedvesítésére, hogy megvédje ezeket a tűztől.

Másodszor egy normál nyomású (10 bar) rendszer vethető be a hagyományos tűzoltáshoz.

A motorvonat fedélzetén (a köztes kocsiban) 40 ezer liter víz és 1200 liter habkoncentrátum található, amelyet két nagy nyomású és egy normál nyomású oltókészülékkel lehet kibocsátani. Az oltókészülékeket a vonat elejére szerelték. Külön-külön vezérelhetők a vezetőfülkéből. Erős keresőlámpákat és hőkamerákat is telepítettek a kutatáshoz és a mentéshez, így a mentőszolgálatok átláthatnak a füstön. A MÁV tűzoltóvonatairól egy blogon olvasható ismertető.

Testre szabott tűzoltóvonatot gyártott a Stadler

A Servicejet olyan, személyre szabott megoldás, amelyet már a német vasúthálózatra is engedélyeztek. A járműveket a Rail Equipment GmbH, az ÖBB-Infrastruktur AG százszázalékos tulajdonában lévő leányvállalat szerezte be. A mentővonatot először a 33 kilométer hosszú alagutat is magában foglaló Koralm-vasút megnyitásakor használják.