A Burger King minden reklámjában elrejtett egy Big Macet

A Burger King jó ideje igyekszik megtrollkodni a konkurens McDonald’st, és ezzel reklámot csinálni magának. Az egyik ilyen akciójuk, a Whopper Detour 2019-ben Cannes legnagyobb nyertese lett, így pedig talán nem is meglepő, ha az évtizedet is egy konkurenst cukkoló geggel zárták – írja a Kreatív.

A Burger King ugyanis az év végére egy vallomást tartogatott:

minden 2019-ben Nagy-Britanniában futott Whopper kampányban elrejtettek egy Big Macet.

A Burger King videója szerint a legnagyobb vetélytársát könnyen el lehet rejteni a Whopper mögött.

Ez volt az egyik legszórakoztatóbb ötletünk, amit valaha meg is csináltunk. Persze ez is csak a jó öreg termék-összehasonlítgatás, amit egy kis lázadással naprakésszé tettünk . We’re loving it