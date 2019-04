Az olasz luxus dominálja a prémiumdivatot

A Gucci a legkeresettebb már­ka a tehetős online vá­sárlók körében, de a Balenciaga, a Versace és egy felső kategóriás sneaker brand is felkerült arra a listára, amelyet az egyik legnagyobb brit árukereső oldal állított össze a legnépszerűbb divatmárkákról.

Hódít a luxus a divatmárkák világában: a londoni központú Lyst áru-összehasonlító site nemrégiben tette közzé szokásos, negyedévente elkészített összeállítását a divatmárkák népszerűségéről. A Lyst Index legutóbbi adatai a tavalyi év utolsó negyedévére vonatkoznak, és nem tartalmaznak nagy meglepetést abból a szempontból, hogy a tíz legnépszerűbb márka között jócskán találhatunk olasz neveket, általánosságban pedig elmondható, hogy a luxusmárkák dominálják a rangsort – olvasható a Business Insider cikkében.

Az eredmény egybecseng az NDP Group közelmúltban kiadott elemzésével, amelyből kiderül:

a dollárban számolt eladások a luxusmárkák körében 50 százalékkal nőttek az utóbbi években az Egyesült Államokban, a ruházati termékek és a lábbelik esetében volt a leginkább megfigyelhető a növekedés.

Az NDP elemzője szerint ez jól mutatja, hogy a luxusmárkák piaca növekedésben van, új márkák követelnek figyelmet maguknak, és az online eladási tér egyre nagyobb szeletet hasít ki az értékesítésekből.

Az online térben aktív a Lyst cég is, amely negyedévente megjelenő indexét a vásárlói szokások alapján határozza meg. Havi több mint 50 millió vevő keresési és vásárlási szokásait elemzi, figyelembe véve a Google-kereséseket és a közösségi médiabeli említést is.

Ennek alapján a lista élén a Gucci áll:

2018 végére került vissza az előkelő első helyre, bár a korábbi időszakokban is szerepelt az első tízben, rendszerint az elsők között.

A mostani helyezés sikerét a Business Insider annak tulajdonítja, hogy a márka kreatív igazgatója, Alessandro Michele igen érzékeny a fiatalok igényeire, színes, élénk színek és formák dominálják a kreációkat, ráadásul a fiatalok szempontjai között még az is szerepel, hogy az Instagramon jól mutassanak a ruhák. Október és december között több mint hatmillióan kerestek rá Gucci termékekre a Lysten. A Forbes magazin 2018-as listáján egyébként a Gucci a 36. legértékesebb márka volt a világon 14,9 milliárd dolláros (4200 milliárd forint) márkaértékkel.

A Lyst Index második helyén a 2012-ben alapított Off-White áll, amely a tehetős fiatalok körében hódit prémiumkategóriás sneakereivel – alapítója egyébként Virgil Abloh, aki a Louis Vuitton férfiaknak szóló részlegének művészeti igazgatója.

Dobogós helyet ért el a keresések alapján egy spanyol márka is. A Balenciaga neve akkor került be a köztudatba, amikor tavaly decemberben Michelle Obama könyvének egy New York-i dedikálásán egy 400 dolláros combközépig érő, ezüstszínű Balenciaga csizmát viselt. A márkát egyébként 1918-ban alapította Spanyolországban Cristóbal Balenciaga, a vállalat központja ma Párizsban van. Ruhái, cipői és táskái szokatlan anyagaikról és merész vonalvezetésükről ismertek.

A Fendi olasz divatcég is felkerült a listára, a római divatházat Adele Casagrande és Edoardo Fendi alapította 1925-ben, és ami egykor kis családi manufaktúraként működött, mára a divatvilág egyik meghatározó szereplője lett.

Újabb divatóriás Itáliából a listán: a Versace is igen népszerűnek bizonyult az online vásárlók körében.

Az olasz márkát tavaly vásárolta meg a Michael Kors 2,12 milliárd dollárért, a vállalat ma Capri Holdings néven működik. A társaság tervei szerint a Versace bevételét a mostani 808 millió dollárról 2 millárd dollárra kívánja növelni, ezért tovább bővítik a bolthálózatot is.

A milánói székhelyű, Hugo Boss csoporthoz tartozó Valentino is a top tízben van, a listát pedig egy brit cég zárja: a Burberry termékei annak ellenére voltak igencsak kelendők, hogy a márka kisebbfajta válságot élt át az utóbbi években. Új menedzsmenttel igyekeztek megküzdeni a kínai kereslet csökkenése és a globális gazdaság lassulása miatti nehezebb helyzettel.

A cikk az április 12-i Világgazdaságban jelent meg