Az RS nyomában száguld az új Focus ST

Az eddigiekhez hasonlóan ezentúl is kétféle motorral és karosszériával lehet majd megvásárolni a Ford Focus ST-t. Az első fotókon ugyan csak az ötajtós látható, de a piaci rajtnál ott lesz majd a kombi is. Újdonság, hogy a benzinmotor az előző RS-ben használt 2,3 literes EcoBoost, amely 5500-as percenkénti fordulatszámnál 280 lóerőt és a 3000–4000-es percenkénti fordulatszám-tartományban 420 newtonmétert szabadít az első kerekekre.

Alternatívaként a 2,0 literes EcoBlue dízel 3500-as percenkénti fordulatszámnál 190 lóerős és a 2000–3000-es percenkénti fordulatszám-tartományban 400 newtonméter nyomatékú változatát kínálják.

Ahhoz, hogy legalább némi esélye legyen a vezetőnek a dolgok kézben tartására, elektronikusan vezérelt Borg Warner differenciálzár is van a fedélzeten, és az elektromos kormányszervó is aktívan dolgozik a kormánycsavarás megszüntetésén. A váltó alapesetben hatfokozatú, kézi kapcsolású, a benzines motorhoz kínálnak új fejlesztésű, hétfokozatú automatát is.

A 2,3-es turbómotorhoz kérhető Performance csomag része a fordulatszám-kiegyenlítés visszakapcsolásnál. Áthangolták a felfüggesztést, változatlan rugók mellett az első lengéscsillapítók 20, a hátsók 13 százalékkal merevebbek, a hasmagasságot pedig 10 milliméterrel csökkentették.

A kormánygép áttételezését 15 százalékkal mérsékelték, így mindössze két fordulat van a végállások között, és a visszajelzést javítva, a kormányrúdbekötési pontokat a kerékagyaknál 9 milliméterrel előrébb és 6,5 milliméterrel magasabbra helyezték át a normál Focushoz képest.

Új a nagy teljesítményű fékrendszer, elöl 330×27 milliméteres hűtött, hátul 302×11 milliméteres tömör tárcsákat használ a Ford. Előre kétdugattyús féknyergek kerültek. Az előző generációhoz viszonyítva jelentős változás, hogy a gyártó saját mérése szerint a rendszer négyszer tovább bírja a kemény lassításokat. Az elektromos fékrásegítőnek is nagy szerepe van abban, hogy később kezd el fáradni a fék. Az új Focus ST 2019 nyarán kerül az európai kereskedésekbe.

A cikk a Világgazdaság március 5-i számában jelent meg