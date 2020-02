Évi több mint 160 millióból gazdálkodik egy átlagos család a leggazdagabb övezetben

A Bloomberg idén is rangsorolta a száz leggazdagabb amerikai települést. A Szilícium-völgy megtartotta vezető helyét, a leggazdagabb városban átlagosan évi 525 ezer dollárból él egy család, míg a százas listára családonként 220 ezer dollárral lehetett felkerülni.

Könnyedén keresztülmehetünk a lombos Szilícium-völgy egyik külvárosán anélkül, hogy rájönnénk, Amerika leggazdagabb lakóövezetében járunk.

Érdemes megnézni a Google Mapsen, hogy mit rejtenek a magas falak. Ha belepillantunk a műholdas képekbe, a többi között techmilliárdosok, illetve sportcsillagok káprázatos otthonai tárulnak elénk a kaliforniai Athertonban.

Az övezetben egy átlagos háztartás éves jövedelme meghaladja a félmillió dollárt.

Atherton zsinórban a negyedik évben végzett a Bloomberg leggazdagabb városok listája élén. Az első település lett, ahol egy átlagos háztartás éves bevétele átlépte az 500 ezer dolláros határt – ez az átlag egészen pontosan 525 ezer dollár (pénteki árfolyamon számolva közel 164 millió forint).

A Szilícium-völgy további övezetei többé-kevésbé tartják a lépést Athertonnal. Hillsborough lett a harmadik, Los Altos Hills pedig az ötödik – mindkét övezetben meghaladja a 400 ezer dollárt egy átlagos háztartás bevétele.

Egy ingatlanügynök, Elaine White, aki az Athertonnal szomszédos Redwood Cityben él, figyelemmel kíséri, hogy a techvállalatok rohamos fejlődése által kitermelt milliárdosok hogyan alakítják át a régiót.

A Facebook és a Google rohamléptekkel való fejlődésének eredményeként gyakorlatilag egy vállalati övezetté váltunk, mivel a Szilícium-völgyi nagy cégek vezetői közül többen is itt telepedtek le

– idézi a Bloomberg Elaine White-ot.

Athertonban a legolcsóbb elérhető ház 2,5 millió dollárt kóstál a Zillow.com ingatlanügynökség jelentése szerint. Számos techmilliárdos választotta otthonául a várost.

Így tett Eric Schmidt, a Google, illetve Sheryl Sandberg, a Facebook vezérigazgatója, vagy éppen Paul Allen a Microsoft 2018-ban elhunyt alapítója, akinek rezidenciáját a múlt héten 35 millió dollárért adtak el. De itt él a Golden State Warriors kosárlabdacsapatának sztárja, Stephen Curry is, aki a múlt évben 31 millió dollárt szurkolt le athertoni ingatlanjáért.

Keleti part, nyugati part

A New York állambeli Scarsdale egymás után második évben végzett a lista második helyén, amivel a keleti part leggazdagabb településének számít. Egy itt élő átlagos család évi 452 ezer dollárból gazdálkodhat.

A száz leggazdagabb amerikai település listáját a keleti és a nyugati part dominálja. Kalifornia állam 23 településsel képviselteti magát a top 100-ban, míg a New York, Connecticut, New Jersey hármas 32 települést ad, a múlt évi 36-hoz képest. Az ország középső része lassan zárkózik fel: olyan államok, mint Illinois, vagy Minnesota is képviselteti magát a 2020-as listán, míg Texas két további településsel szerepel a leggazdagabbak között.

Csakúgy mint tavaly, idén is 16 állam képviselteti magát a listán, ami azt mutatja, hogy a vagyonelosztás nagy részben változatlan maradt. A leggazdagabb közösségek folyamatosan gyarapodnak.

Ahhoz, hogy egy település felkerüljön a százas listára, átlagosan 220 ezer dollár bevételre volt szükség háztartásonként

– ez a küszöb az előző évben 209 ezer dollár volt.